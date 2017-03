Felirat már van, több hely csak később lesz a vásárhelyi bicikliknek

Mikes Tibor szerint jól jönne még egy pár új kerékpártároló a városban. Fotó: Máté Gergely

– Rendszerint nem szoktam itt megállni, de ha valami dolgom van, és le kell tennem a biciklimet, akkor mindig találok helyet – számolt be Mikes Tibor a hódmezővásárhelyi pályaudvaron. Úgy véli, a városban több tárolót is ki lehetne építeni.A múlt héten megjelent cikkünk nyomán péntek délutánra több helyen is kiragasztották a feliratot: „Az itt tárolt biciklik elszállításra kerülnek!" Viszont a helyzet még mindig kaotikus, egymás hegyén-hátán állnak továbbra is a kerékpárok a pályaudvar területén és azon kívül is. Többen panaszkodtak arra, hogy rengeteg a biciklilopás a környéken.

– Sajnos a tárolóban a kerékpárok száma jelentősen meghaladja a biztonságosan áttekinthető mennyiséget – válaszolta megkeresésünkre a DAKK. Az autóbusz-pályaudvar területén a DAKK forgalomszervezési célokra kamerarendszert üzemeltet, ezek bizonyos egységei ráláthatnak a kerékpártárolókra. A felvételeket jogszabályban előírt ideig megőrzik.– Társaságunk törekszik a probléma megoldására, ám a kerékpártárolással kapcsolatos igények és a rendelkezésre álló hely ismeretében nyilvánvaló, hogy ez csak az önkormányzattal együttműködésben, továbbá a hatóságok bevonásával valósulhat meg – áll a DAKK válaszában.A városban összesen 6000 kerékpártároló található, azonban ez nem tűnik elegendőnek. – Az önkormányzat folyamatosan igyekszik növelni ezt a számot. A tramtrainfejlesztésnek megfelelően a János téren is lesznek új biciklitárolók, a DAKK-kal való együttműködésnek sincs akadálya – tudtuk meg az önkormányzattól.