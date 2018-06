Fellélegzett Vásárhely: utolsó simítások a 47-es északi elkerülőjén

Az utolsó simításokat végzik a március végén átadott északi elkerülőnél. Fotó: Imre Péter

Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP vásárhelyi közgyűlési frakciójának vezetője a helyszínen, a Szentes felőli ATEV-csomópontnál tartott tájékoztatón azt mondta, már az első hét utáni mérések kimutatták, naponta 7,5 ezer gépjármű kerülte el a várost. Ez a szám 2 hónap elteltével 9-10 ezerre növekedett. Vagyis a várakozások teljesültek, Vásárhely jelentős átmenő forgalomtól mentesül, így élhetőbb, biztonságosabb lett. – Az is fontos, még a tramtrainmunkálatok megkezdése előtt használatba vehették az autósok, motorosok, így nem alakult ki káosz, átjárható maradt a város. A tehergépjárművek, a kamionok 90 százaléka az elkerülőt használja, és csak az a 10 százalék hajt be, amelynek célzottan Vásárhelyen van dolga.Hozzátette: a korábban megépült déli és a márciusban átadott északi elkerülővel az ipari park is jobban megközelíthető. – Ehhez jön még az épülő keleti, amelyet még az idén átadunk. A tramtrain elkészültével a közösségi közlekedés is megújul, és ennek köszönhetően teljesen új közlekedési struktúra alakul ki Vásárhelyen – vázolta Hegedűs Zoltán. A még hátralévő kisebb munkák nem befolyásolják a forgalmat.