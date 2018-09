Felmentettek egy dolgozót a vásárhelyi városházán

– A mai napon felfüggesztettek és rövidesen vélhetőleg kirúgnak több köztisztviselőt, akiknek csupán az a bűnük, hogy tájékoztatást kértem tőlük egy egyszerű kérdésben: kik dolgoznak a hódmezővásárhelyi városházán – írta Facebook-oldalán Hegedűs Zoltán, a hódmezővásárhelyi Fidesz–KDNP frakciójának vezetője. A politikus bejegyzése szerint többször kért erről információt a polgármestertől, de nem kapott, ezért a hivatal több dolgozójától kért tájékoztatást. Hegedűs hozzátette: Almási István polgármestersége és a korábbi polgármesterek idejében a köztisztviselőknek segíteniük kellett a választott képviselők munkáját, megkereséseit. Úgy látszik, hogy most kirúgás fenyegeti azokat, akik segíteni próbálnak egy települési képviselőnek.



Megkerestük a polgármesteri hivatal sajtószolgálatát, igaz-e a hír. Válaszukban azt írták, egy köztisztviselőt személyes adatokkal való visszaélés miatt szeptember 18-án valóban felmentettek.



A köztisztviselő a közelmúltban egy, a hivatal által megnevezni nem kívánt személy felkérésére a február 25. után felvett köztisztviselők nem nyilvános személyi adatairól, például a lakóhelyükről, előző munkahelyükről készített listát.



A megkeresésünkre adott válasz szerint az „illetéktelen személy" személyazonosságát ismerik, de nem kívánják megnevezni. Annyit elárultak, nem Hegedűs Zoltánról van szó. A felmentett köztisztviselő sem a listakészítést, sem az azzal kapcsolatos megkeresést nem jelezte hivatali feletteseinek.



A lapunkhoz eljuttatott közleményben cáfolták, hogy Hegedűs Zoltán az újonnan felvett köztisztviselőkkel kapcsolatosan tájékoztatást kért a jegyzőtől. Ezt Hegedűs Zoltán lapunk megkeresésére ugyancsak cáfolta. Elmondta, bizonyítható, hogy több alkalommal és több képviselő is kért tájékoztatást a testületi és bizottsági üléseken az új dolgozókról.



– A polgármesteri hivatalban előírás, hogy bármilyen tájékoztatás, adat csak a hivatali felettes tudtával adható ki – áll a városháza sajtóközleményében. Hozzátették: ez vonatkozik a képviselők által kért adatokra is. A képviselők a törvényi rendelkezések szerint a testületi ülésen a polgármestertől és a jegyzőtől, egyéb esetekben a polgármestertől kérhetik a munkájukhoz szükséges tájékoztatást. A Polgármesteri Hivatal személyi állományával kapcsolatos kérdések nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe.