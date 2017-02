Felmérik, kell-e még egy mélygarázs

Napijegy, 600 forintért



A parkolási napi díjat 600 forintban maximálták Vásárhelyen, vagyis a 3 órára egyszerre megváltott parkolójegy a 180 perc után automatikusan napijeggyé válik. Az új, rendszámot kérő automaták – még ebben a hónapban telepítenek a strandhoz és a piachoz, egy van a Hódi és a Bakay sarkán – már alkalmasak lesznek a napijegyfunkcióra. Addig csak mobilon kezdeményezett parkolásnál váltható, az elküldött SMS-re 3 óra után érkezik a válasz, hogy további összeget nem vonnak le.

– Már vizsgálják a kollégáim, hogy mennyire kihasználtak a mélygarázsok és a kórház parkolói az egyes napokon és napszakokban – mondta Hegedűs Zoltán alpolgármester. – Csak ezt követően dönthetünk arról, szükséges-e újabbat létesíteni.Vásárhely alpolgármestere arra reagált, hogy a legutóbbi közgyűlésen felvetődött egy újabb, akár két-három szintes mélygarázs építése. A legesélyesebb helyszín az elbontott Zrínyi utca 12–14. szám alatti társasház telke – amely az új könyvtár lehetséges helyeként is felmerült.– Mindenképpen kellene még egy, mert most én például szabálytalan helyen állok – közölte a szegedi Maglóczki Tibor , aki a Balogh Imsi Sportcsarnok közelében várakozott autójával, és éppen indulni készült.Kíváncsiak voltunk, a Hódi Pál utcai, ahol 35 hely van, a Hotel Ginkgo Sas alatt – itt 45 hely van – és a Balogh Imsi Sportcsarnok alatti 85 hely mennyire kihasznált. Az előbbi sorrendben haladva: 35, 25 és 29 autó állt a mélygarázsokban, 165 helyből 89 volt foglalt. Akadt egy-két motor és bicikli is. Ezt kommentálta a sétáló Szabó László, aki szerint az is elég, ami most van, felesleges újat építeni.

A vásárhelyi mélygarázsok közül csak a jelenleg még ingyenes Hódi Pál utcaiban volt telt ház tegnap délelőtt. Fotó: Imre Péter

Sándor, akivel a Balogh Imsi alatti mélygarázsban beszélgettünk, általában ott parkol: – Napközben ez nem gond, de este és rendezvények idején telt ház van. Vagyis elkelne még egy ilyen létesítmény a belvárosban – jelentette ki.

A Hódi Pál utcai, korábban említett, népszerűsége nem véletlen. Még ingyenes, de közgyűlési határozattal már fizetőssé tették, az automatát várják, és onnantól ott is 200 forint lesz a tarifa óránként, akárcsak a Balogh Imsinél – tudtuk meg Magyar Józseftől, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató (HMSZ) Zrt. üzemeltetési igazgatójától. Ezt a „barátságtalan" lépést az indokolta, hogy többen valóban garázsnak használták, éjjel-nappal ott tárolták a kocsijukat, erről lapunkban is írtunk. A szálloda alatti, a lakosok számára is nyitott – ezt kevesen tudják – mélygarázsban 140 forint a díj, ami 18 óra után a helybelieknek feleződik.– Természetesen szükség lenne egy újabb mélygarázsra, a belváros nagyon zsúfolt, a Zrínyi utca környékén alig lehet a felszínen parkolóhelyet találni. Kellene, de csakis ingyenes – közölte véleményét a pizzafutár Vörös Viktor