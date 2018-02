Félmilliárdból építkeznek idén Árpádhalmon: a beruházások mellett a közösségi életet is fejlesztik

– Felemás évként zártuk 2017-et – mondta Szarka Attila, Árpádhalom polgármestere.– Sok jó hírt kaptunk, például a benyújtott pályázatainkkal kapcsolatban, de érkezett olyan is, ami igen rosszul érintett bennünket. Tavaly megszűnt a szolidaritási hozzájárulás, ami esetünkben 6,5 millió forint bevételkiesést jelentett, vagyis elveszett az éves költségvetésünk közel egytizede. Most azon dolgozunk, hogy ezt máshogyan pótoljuk. Ami viszont pozitívum, hogy tavaly közel félmilliárd forintnyi pályázatot nyertünk. A beruházások előkészítésén 2017-ben dolgoztunk, a látványos rész, az építkezés pedig idén következik. Felújítjuk az óvodát, az épületben bölcsődét is kialakítunk. A Károlyi–Berchtold-kastély egy részében az alsó tagozatos iskola működik. Az épület másik része azonban kihasználatlan. Ennek felújítására is nyertünk egy pályázatot. Oktató-, tánc- és kézművestermeket alakítunk ki öltözővel és vizesblokkal. A közösségi élet egyik fontos színterének adhat majd helyet – folytatta Szarka Attila, aki reméli, a közeljövőben arra is lesz forrás, hogy kívülről is megszépüljön a kastély.– A szennyvízkezelésben is előrelépünk idén. Erre is nyertünk pénzt, ami arra ad lehetőséget, hogy a település egy részén egyedi rendszerű tisztítókat építsünk ki. Ez nagyságrendekkel olcsóbb beruházás, mint a vezetékes csatornahálózat, és ami a lakosság szempontjából fontos, havidíjjal sem jár majd.Árpádhalom önkormányzata nyert a külterületi utak fejlesztésére is. Olyan tanyás részekhez építenek szilárd burkolatú utakat, amelyeket jelenleg csak földúton lehet megközelíteni.Árpádhalmon idén iparterületet is kialakítanak, amelyre szintén pályázaton nyertek pénzt.– A közösségi élet fejlesztése is fontos terület. Az egyik sikeres pályázatunk révén 2021-ig számos rendezvényt szervezhetünk. A már hagyományos programjaink mellett újak is lesznek. Hogy mik, ezt a lakosság igényeihez alakítjuk. Így készült tavaly a kemencénk is. A helyiek szerették volna, ha lenne, és közösen megvalósítottuk.