Félmilliós vízszámlát kapott Terike: a mindszenti asszony szerint ennyiből már halastavat is létesíthetett volna

– Nem akartam hinni a szememnek. Elsőre úgy olvastam, hogy 48 ezer. Már akkor meghűlt az ereimben a vér. Föltettem a szemüvegem, és akkor láttam, hogy nem 48, hanem 483 ezer 712 forint. A borítékban még volt egy részszámla is 4851 forintról. Elsírtam magam. Ilyen nincs!

Terike sokkoló számlája: 483 ezer 712 forintot kellene befizetnie.

Jeneiné Terike nem érti, mitől lett ekkora számlája. Ha éjjel-nappal fürödne és mosna, sem fogyna el ennyi víz. Fotó: Kovács Erika

– Még a temetésemre sem tettem félre. Örülök, ha a rezsi kifizetése után megélek a következő nyugdíjig! – mondta kétségbeesve a 70 éves mindszenti Jenei Jánosné Terike, aki hozzátette: ennyi vízből halastavat létesíthetett volna az udvarban, vagy egy úszómedencét! Az asszony egyedül él, havonta 4-6 köbméter vizet használ. A 2-4 ezer forint közötti vízszámlát mindig becsületesen fizeti, egy napot sem késik.Terike március 7-én kapta meg az Alföldvíz Zrt.-től az éves elszámoló számláját.– mondta. Terike azonnal felhívta a zrt. békéscsabai központját.– Azt mondta az ügyfélszolgálatos, hogy kaphatok részletfizetést, de mondtam, hogy én nem használtam ennyi vizet! Felajánlotta, hogy kérhetek szakértőt, aki megállapítja, hogy mitől lett ekkora számlám. De addig is szóljak a vízmű helyi munkatársának. Szóltam. Jött is nemsokára, belenézett az aknába. Azt mondta, jól olvasták le az órát, ami állt, nem pörgött. Próbáltunk az okra válaszokat keresni. Körülbelül 2 éve volt vízóracsere. Utána pörgött az óra. Kiderült, hogy elfelejtettek tömítést tenni a szerelők. Miután szóltam, hogy baj van, megcsinálták. Tavaly nyár elején a fagycsapot cseréltettem ki, mert a karja laza volt. A szomszéd végezte el a munkát. Korábban már a sajátját is kicserélte. A fagycsap körül volt egy kis tócsa, de szinte jelentéktelen – mesélte.Terike szerint ha valahol elfolyt volna a víz, akkor annak lennének jelei a kertben. Azt mondta, félmillió forint értékű víznek látszania kellene. Annyitól már tocsogna az udvar, de lehet, hogy a ház sarka is megsüllyedt volna. Odabent nem volt sem vízhiány, sem nyomáscsökkenés. A vízóraaknát ősszel téliesítette, utána már nem nyitogatta.Terike személyesen járt a vízmű vásárhelyi kirendeltségén is. Ott azt mondták neki, hogy már több mint 30 hónapja nem tudták nála leolvasni az órát, ami az asszony szerint azért sem lehet igaz, mert 2 éve cserélték ki az vízórát. Szinte mindig otthon van, és papír sem volt bedobva, hogy járt arra a vízóra-leolvasó.– Ráadásul az elszámoló számlán az szerepel, hogy ezt a horribilis vízdíjat a 2017. február 26. és 2018. február 19. közötti időszakra kaptam. Azóta sem térek magamhoz. Jártam a biztosítónál, hogy segítsenek, de azt mondták, erre nem vonatkozik a szerződés. Fel is mondom. Az ügyfél csak addig kell, amíg fizet. Ha bajban van, akkor semmi nincs a biztosításban. A három gyermekem sem tud segíteni. Nevelik a 10 unokámat. Ők sem gazdagok. Hitelt nem tudnék törleszteni a 80 ezres nyugdíjból. Spórolok, ahogy tudok. Télen csak egy helyiséget fűtök. Nagyon el vagyok keseredve. Voltam kómában, újraélesztettek, lebénultam, de valahogy mindig sikerült kilábalnom a bajokból. Most viszont fogalmam sincs, mi lesz velem – mondta az asszony.– A fogyasztó már felkereste az Alföldvíz Zrt. ügyfélszolgálatát, ügyét kivizsgáljuk – tájékoztatta lapunkat Diós Zsolt, az Alföldvíz Zrt. PR-irodavezetője. Hozzátette: a társaság együttműködik a felhasználóval. – Közös érdekünk, hogy megoldódjon a helyzet. Szakembereink személyesen keresik fel a felhasználót.– közölte Diós Zsolt.