Felújított egészségházban gyógyulhatnak a betegek

– Székkutas képviselő-testülete ebben a ciklusban a legfontosabb feladatának tartotta, hogy megújuljon az egészségház – mondta az ünnepélyes átadás utáni sajtótájékoztatón Szél István, Székkutas polgármestere. Az elmúlt hónapokban a művelődési házba jártak a betegek orvoshoz, mivel a munkálatok idejére az épületet teljesen ki kellett üríteni. Az ünnepélyes átadón nagyon sok helybéli volt kíváncsi a felújítás eredményére. Az egészségházra szinte rá sem lehet ismerni, kívül-belül és energetikai szempontból is megújult. Átalakították a belső teret is. A munkálatokra 140 millió forintot fordított az önkormányzat, amelyből 100 milliót az Európai Unió pályázatán nyertek, 40 milliót pedig saját költségvetésből biztosított Székkutas. Szél István hozzátette, az egészségházban a jövőben is kiemelt szerepet kap a prevenció.– A háziorvosi és a fogorvosi szolgálat, a fizikoterápia, valamint a védőnő is egy épületben várja a helyieket – emelte ki Lázár János országgyűlési képviselő. Hangsúlyozta, Székkutas háziorvosa, Bakos Attila hosszú idő óta részt vesz a térség egészségügyi ellátó rendszerének átalakításában. Több háziorvossal együtt újításokon dolgoznak.– Az a jelmondat, hogy „Az egészség mindenkinek jár!", nagyon fontos mindannyiunknak. Megvalósulásában a háziorvosoknak döntő szerepük lehet – mondta a képviselő.Lázár János arról is beszélt, hogy miniszteri biztosként azon is dolgozik, hogy Magyarország dohányzás- és füstmentes országgá váljon. A kérdés az, hogy ez mikorra valósulhat meg. Ebben a munkában felvilágosításra, sok információra, leszoktatóprogramokra és mentalitásváltásra is szükség lesz. A miniszteri biztos megemlítette, azzal, hogy a kormány néhány éve törvénnyel tiltotta meg, hogy zárt helyen, például éttermekben dohányozni lehessen, már nagy előrelépés történt.