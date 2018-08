Férfiak a múltból - pénteken nyílik a Tornyai kiállítása

Az igazgató elmondta: külön érték, hogy a tárlat 90 százalékban a múzeum gyűjtéséből valósul meg. Terendi Viktória közölte, hogy tárgyakon, mindennapi használati eszközökön keresztül, dokumentumok segítségével mutatják be az egykori férfiak életét, annak különböző szakaszait. Olyan kellékek is helyet kapnak, melyek anno jelezték egy férfi presztízsét, vagyoni helyzetét, a társadalomban elfoglalt helyét, mint például a bicska, a pipa, a pihenőszék, a zsebóra. Akadnak, amelyekhez konkrét személyek, történetek is kötődnek.