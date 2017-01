Férfiasan vezetik le a feszültséget

– Percre pontosan nem tudom, hány éve jégkorongozom. Annyi biztos, hogy a legelső évben, amikor jégpálya volt Vásárhelyen, tanultam meg korcsolyázni, és a következő évben kezdtem korongozni, vagyis közel egy évtizede – elevenítette fel az egyik vásárhelyi jégkorongos amazon, Oláh Brigitta . Életkoráról annyit mondott: „kilenc éve vagyok húszéves". Húga, a 25 esztendős Oláh Martina vele együtt kezdett: – Megtetszett, izgalmasnak, pörgősnek találtam. Régebben több lány is játszott a csapatban, sajnos nem tudnak részt venni az edzéseken, és mi sem tudunk jelen lenni olyan sűrűn, mint ahogy szeretnénk – mondta.Történetük abban is közös, hogy nem szerepeltek profi együttesben, csakis hobbiszinten kergetik a korongot a vásárhelyi műjégen. – Ezzel a sporttal minden feszültséget levezethetünk – árulta el Brigitta, aki egyébként is szereti a férfias dolgokat, motorozik is. Más sportágak is elcsábították, zumbázik, és most kezdte a rúdtáncot. Húga pedig futni szokott.– Egy-egy meccs alkalmával igazi családias légkör alakul ki. Nagyon sok ismeretségre tettünk szert – ezt nővérem nevében is mondhatom –, pár emberrel évszaktól és sportágtól függetlenül is tartjuk a kapcsolatot – közölte Martina. Brigitta Mezőhegyesen él a párjával és a cicájával. Multimédia-fejlesztőként végzett, de kedvesével mobiltelefonos tartozék-nagykereskedést visz. Martina óvodapedagógusi diplomát szerzett, de ő is pályaelhagyó: Budapesten él, és egy olasz érdekeltségű sminküzletben dolgozik. Búcsúzáskor megígérték, jövőre is eljönnek az amatőr jégkorongtornára Vásárhelyre.