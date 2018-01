Fidesz-KDNP: Vásárhelyen Hegedűs Zoltán a garancia a fejlődésre

Több száz fideszes aktivista és segítő járja majd a várost, de telepített standokon is gyűjtik majd a szignókat. A két politikus szerint egyébként Vásárhely közösségének a legfontosabb, hogy a város továbbra is nyugodt, békés, fejlődő, politikai viszálytól és konfliktusoktól mentes legyen. Ezt jelentheti Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP közös jelöltje, jelenleg polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármester, aki komoly városvezetői tapasztalattal bír.



– Vásárhely fejlődő, jól prosperáló, jókedvű város, és szeretnénk, ha ez így is maradna. Erre Hegedűs Zoltán személye a garancia – jelentette ki Havasi. Elmondta még: a helyi MSZP és a Jobbik sem tudott jelöltet állítani, titkos paktummal független jelöltet támogatnak. – Számomra nem vásárhelyi az, aki Gyurcsány Ferencet, az ő szövetségeseit támogatja. Az általa vezetett MSZP-kormány rátámadt Vásárhelyre, be akarta záratni az Erzsébet-kórházat, leállította a 47-es főút négysávosítását – mondta Bálint Gabriella, hozzátéve: közös városi jövőnk a tét. Zárásként Havasit idézte, mikor az kijelentette: Isten óvja meg Vásárhelyt attól, hogy olyan polgármestere legyen, akit Molnár Gyula, a szocialisták és Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke támogat.



Hegedűs Zoltán megköszönte a két párt támogatását. Hozzátette: 11 éve szolgálja a várost, amely sikeressé vált, jelenleg is 165 milliárd forint értékben zajlanak beruházások. – Arra kérem a választókat, szavazzanak a fejlődés folytatására, a folytonosságra – mondta.