Fidesz: Engedjék el a bérleti díjakat az egyesületek számára - Javaslat a vásárhelyi sport megmentésére

Hegedűs Zoltán frakcióvezető és Fekete Ferenc a vásárhelyi közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának nevében azt javasolja Márki-Zay Péter polgármesternek: a nehéz helyzetbe került sportegyesületeknek engedjék el az általuk használt sportlétesítmények idén még esedékes bérleti díját. Így a klubok talpon maradhatnának, nem kerülne veszélybe 2000 gyerek sportolása.

A korábbi tao-pénzek körül kialakult helyzet, gyanúsítgatás, besározás, a korrupciós vádak emlegetése azt eredményezte, hogy a vásárhelyi kluboknál elmaradnak a társaságiadó-források. Így anyagilag ellehetetlenülhetnek.

– kezdte a tegnapi sajtótájékoztatót Fekete Ferenc önkormányzati képviselő, egykori sporttanácsnok. Pedig az ügy tisztázása érdekében csak arra lett volna szükség, hogy a polgármester kimondja: nem volt korrupció a tao-pénzeknél – jelentette ki.Hegedűs Zoltán frakcióvezető azt mondta: 2000 gyermek sportolása kerülhet veszélybe, amennyiben anyagiak miatt bezárják a városi stadiont, az uszodát, esetleg a két sportcsarnokot is. Hogy ez ne történjen meg, kezdeményezik a mai egyeztetésen, hogy a pénteki közgyűlés döntsön a sportklubokat terhelő bérleti díjak elengedéséről. Hegedűs szerint erre és hasonló kiadásokra az általános tartalékban 80 millió forint áll rendelkezésre. Az éves bérleti összeg 42–45 millió forint, de ennél jóval kevesebbről lenne szó, hiszen már októbert írunk, és az egyesületek eddig fizettek.Elhangzott az is: Hódmezővásárhelynek 5,6 milliárd forint készpénze van, erről Márki-Zay Péter készített anyagot, az ezzel kapcsolatos előterjesztés 12-én a közgyűlés elé kerül. – Kiderülhet végre, milyen is a város anyagi helyzete – mondta Hegedűs Zoltán.

Bízom benne, hogy a héten megoldódnak a problémák. Mindenki igyekezett a játékkal foglalkozni a hétvégén, ugyanakkor remélem, hogy jobb belátásra tér a város, és nem kell Szikáncsra vagy Mártélyra utaznunk ahhoz, hogy edzést tartsunk. A taós támogatásokból ki tudtuk fizetni a bérleti díjakat, viszont mióta ez nem működik, nem tudjuk ezeket megtéríteni.

Szülői értekezlet a HFC-nél

– fogalmazott a kialakult helyzetről Vinnai István, a Hódmezővásárhelyi FC társadalmi elnöke.A futballklub számára a cégek tao-támogatásai rengeteget jelentettek, egy ideje viszont nem jutnak hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyek biztosíthatnák a nyugodt munkát. Vinnai kiemelte, nem a politika dönt a tao-támogatásokról, hanem az adott szövetség, amelyeket nagyon szigorú kvóták határoznak meg.Hozzátette, egyelőre a vásárhelyi stadion felújítási projektje is csúszik a hiányzó támogatás miatt, pedig a fedett lelátó szükséges ahhoz, hogy az NB III-ban szereplő felnőtt labdarúgócsapat a saját pályáján játszhasson. Ha ez nem készül el, vidéken, nagy valószínűség szerint Makón kell játszania a meccseit a HFC-nek.A vásárhelyi polgármesteri hivatal szülői értekezletet szervez a HFC-nél focizó gyerekek szüleinek tájékoztatására a stadion jelenéről, jövőjéről ma 18 órától a városi stadion öltözője előtti területen.