Fidesz nem tervezi az őstermelői rendszer megszüntetését - Jelentősen nőtt a mezőgazdaságból élők átlagkeresete

Székkutas 4 év alatt 4 milliárd forint támogatást kapott. - Ha továbbra is tartjuk az évi 1 milliárdot, akkor nem Székkutas tartozik majd Hódmezővásárhelyhez, hanem fordítva - kezdte viccelődve a székkutasi lakossági fórumát Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, a térség országgyűlési képviselője. A fórum vendége Fazekas Sándor agrárminiszter volt, aki a mezőgazdaság helyzetéről tájékoztatta az érdeklődőket. Lázár hangsúlyozta, Székkutas jelentős eredményeket tud felmutatni. A cél az, hogy ne csak ideszületni legyen jó, hanem a fiatalok felnőtt korukban is itt maradjanak.- Székkutas jó példa arra, hogy egy kistelepülés is érhet el nagy sikereket. Itt nem azt keresték az emberek, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. Ehhez külön gratulálok! - hangsúlyozta a miniszter.Kiemelte, április 8-án sorsdöntő választás előtt áll az ország. Felhívta mindenki figyelmét, vegyenek részt a szavazáson.Fazekas Sándor, agrárminiszter Szövetségben a magyar mezőgazdasággal címmel tartott Székkutason előadást.- A 2010 előtti kormány válságba döntötte a mezőgazdaságot. Kormányra kerülésünk után az ágazat szereplői számára a megélhetés biztosítása volt a legfőbb célunk.Fazekas Sándor az elmúlt 8 év eredményei között megemlítette, az agrárexport egyharmaddal nőtt 2010 óta. Visszaállították a hazai élelmiszerek nemzetközi tekintélyét. Az állattenyésztés 40, a növénytermesztés 63 százalékkal nőtt. A támogatások 4,5 milliárd forintról 10,5 milliárd forintra nőttek.Az agrárminiszter az ellenzéket gazdaellenesnek nevezte.Beszélt arról is, hogy a kormány a a tisztességes termelők oldalán áll.Megújult a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer. Hamarosan átadják a jégkármérséklő rendszert is, amivel ugyancsak a gazdálkodás biztonságát védik.- Ma 30 százalékkal többen dolgoznak a mezőgazdaságban, mint 2010 előtt. Az ágazat átlagkeresete 49 százalékkal emelkedett, az élelmiszeriparban dolgozóké pedig 58-60 százalékkal.A Fidesz-KDNP kormány új birtokpolitikát folytat, aminek középpontjában a kis- és közepes gazdák állnak.A földeladások kapcsán megemlítette, Székkutason az eladásra kínált 981 hektárból 481 hektár kel el. A cél az, hogy a családi gazdaságok és nagygazdaságok aránya 80-20 százalék legyen.A lakosság a legtöbb észrevételt a földeladások miatt tette a fórumon. Többen elmondták, az árveréseken főként nem helyi, hanem orosházi, békéssámsoni, bajai, vásárhelyi emberek, köztük több ügyvéd és nem földműves jutott földtulajdonhoz, hiába volt a helyieknek elővételi joga. Most bíróságra járnak emiatt. Lázár János azt mondta, hiba volt az elővételre hagyatkozni, részt kellett volna venni az árverésen. De a bíróság az eddig lezárult ügyekben egyébként a székkutasiaknak adott igazat.Egy lakossági kérdésre válaszolva azt is elmondta, nem tervezik az őstermelői rendszer megszüntetését.