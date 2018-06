Fogadóóráján, a Fidesz irodában találkozik egy hét múlva Lázár János Márki-Zay Péterrel

" a protokoll szabályai szerint ugyanis egy vendéglátóipari létesítmény méltatlan helyszín egy megyei jogú város polgármesterének és országgyűlési képviselőjének rangos találkozójához." Mint írják, " r

Lázár János videós bejelentkezésében arról beszélt, hogy következő fogadóóráján, június 14-én reggel 8 órakor várja Márki-Zay Péter polgármestert, miután a mai találkozójuk nem jött össze. A polgármester saját közösségi oldalán jelentette ki, elfogadja a meghívást: Múlt hét keddi maratoni közgyűlésen négyszemközti találkozást kér Lázár Jánostól Márki-Zay Péter vásárhelyi polgármester. A térség országgyűlési képviselője örömmel ált a találkozás elé, maga is szükségét érezte, ezért londoni útjáról hazatérve délután 14 órára szervezte a találkozót a Vásáshely 4 csillagos szállodájába, a Hotel Ginkgoba. Mint mondta, az elmúlt hetek-hónapok eseményei után semleges helyszínt akart választani, hiszen nem tartotta volna helyénvalónak, ha az otthonába hívja, vagy a Fidesz irodába. Hozzátette, sajnálja, hogy ebből is presztízskérdést csinált Márki-Zay Péter, de június 14-én reggel 8 órai fogadóóráján várni fogja a Fidesz irodában.A teljes videót Lázár János Facebook oldalán találja:Nem sokkal később a polgármesteri hivatal reakciója is megjelent a saját közösségi média oldalukon. Közleményükben azt írják, 21 perccel 14 óra előtt kapták meg a helyszínmódosításról az értesítést, mivel eredetileg a Városházán találkoztak volna. Ők viszont ragaszkodtak az eredeti helyszínhez, ugyanisemélik a képviselő úr a közeljövőben talál lehetőséget arra, hogy az esemény rangjának megfelelő körülmények között találkozzon dr. Márki-Zay Péter polgármester úrral. Maguk részéről továbbra is fontosnak tartják Lázár János képviselő úr béke-ajánlatát, mert az eddigi hónapok érdemi munkavégzését nagymértékben hátráltatta az ellenséges sajtó és közgyűlés. "