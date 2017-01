Fogytán a családok tűzrevalója

– Nyakára léptünk a tüzelőnek! Nagyon sok fa fogyott, és így is csak 18-19 Celsius-fokot tartottunk a szobákban – mondta Németh József. A férfi és családja egy 90 négyzetméteres családi házban él Hódmezővásárhelyen. – Nyár elején 50 mázsa fát vettünk. Az majdnem 150 ezer forint volt, mert 2800 forintért vettük mázsáját. Tavalyról is maradt egy kis fa. Most azonban megijedtünk, hogy egyre kisebb a rakás. Nem biztos, hogy elég lesz. Lehet, hogy még április végén is fűteni kell. – A férfi azt mondta, úgy tervezik, hogy vesznek 10-15 mázsát, mert tavasz elejéig még az is száradhat egy kicsit. Fizessen elő a napilapra!