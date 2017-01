Fólia alatt laknak Ildikóék a mínuszokban

– Nézze meg, hogy élünk a fólia alatt! Az eső és a hó becsorog – invitált be Varga Ildikó a hajlékukba.– Nem tudunk mosakodni, sem mosni. Éjjel ruhákban alszunk. Amit csak lehet, magunkra veszünk, vagy betakarózunk vele, hogy ne fagyjunk meg – mondta Varga Ildikó.Az 55 éves asszony és élettársa, a 75 esztendős Dóczi József tanyaudvarát nehezen találtuk meg. Az asszony elmagyarázta ugyan, hol keressük, de ott csak egy romot leltünk. Már majdnem visszafordultunk, amikor előjöttek a kutyák. Ildikó és József nyár óta lakik a fólia alatt, ahol olyan hideg van, mint kint. Az ember el sem tudja képzelni, hogy nem fagytak meg eddig.A fóliát a szekrények tartják, azok fogják némiképp a huzatot is. Van egy működő palackos gáztűzhelyük. Ottjártunkkor éppen egy vízzel teli lábosban melegítették a befagyott tejet meg a kutyakonzervet, merthogy a párnak van három kutyája is.– Ha nem lennének, már megettek volna bennünket a patkányok. Alig győzik fogni! – mutatta Ildikó a rágcsálók nyomait a fóliában. – A rádióban hallottuk, hogy nagyon hideg lesz. Megijedtünk, hogy mi lesz velünk – mondta az asszony, akinek több betegsége is van. Bajok vannak a szívével és az idegrendszerével is. Nemrég eltört a lába. Józsefnek sem jó az egészsége.– A törött lábamon 8 zokni van, a másikon kettő. A melegítő alatt lábszárvédőt hordok, de nem sokat ér. Két póló és két vastagabb felső van rajtam. A Józsin három nadrág, felül pedig pulóver és két kiskabát – sorolta a nő, aki papucsban jár. A hótaposó csizmája már hordhatatlan. Most abban tartják az ivóvizet, hogy ne fagyjon meg. Ha süt a nap, kiállnak a fólia elé, és ott melegszenek. Van egy régi, rossz olajoshordójuk az udvaron. Abba tüzelik be a dohos, nyirkos ruháikat, és melegszenek kicsit. Kályhájuk nincs, azt a fólia alatt nem is tudnák használni.Ildikó arról is beszélt, hogy jutottak idáig. A tanya az ő tulajdona. Korábbi élettársának hiába mondogatta, hogy dolgozni kellene a házon, nem tett érte semmit. A tanya egyik része jó tíz éve dőlt össze. Akkor az élettárssal is különmentek. Akkor Ildikó – elmondása szerint – egyik barátnőjéhez költözött a faluba, majd egy önkormányzati lakást bérlő férfihoz, albérlőként. A férfi időközben szociális otthonba került, az asszony pedig jogcím nélkül továbbra is az önkormányzati ingatlanban élt.A házat az önkormányzat tavasszal eladta. Ildikónak és az új élettársnak ki kellett onnan költöznie. Közben a tanya maradék része is megadta magát. Akkor építették a fóliát.Ildikótól megtudtuk, Józsinak 120 ezer forint a nyugdíja, ő pedig 26 ezer 600 forintos ellátást kap. Többször is rákérdeztünk, hogy a közel 150 ezer forintból miért nem vesznek ki albérletet, de erre nem kaptunk igazán választ. Ildikó azt hajtogatta, a kutyák nélkül nem megy sehová, és a faluban nincs kiadó albérlet.Varga Ildikót jól ismerik a székkutasiak. Akikkel beszéltünk, azt mondták, nem könnyű eset.– Az önkormányzat eddig is mindent megtett az asszonyért. Nem hagyjuk, hogy a pár megfagyjon. A Délmagyarország jelzése nyomán azonnal intézkedtünk – jelezte Szél István , Székkutas polgármestere. Tőle tudjuk, hogy azt az önkormányzati ingatlant, amit tavasszal 350 ezer forintért eladtak, Ildikóék teljesen lelakták. Az asszony neve a szociális bizottsági üléseken is sokszor szóba kerül. Amivel csak lehetett, mindig támogatták. Ezt egyébként az asszony is elmondta lapunknak.– Szabad önkormányzati lakásunk nincs. De egy helyiség takarításához azonnal hozzáláttak dolgozóink. Legkésőbb péntek reggel beköltöztetjük őket. Addig pedig plusztakarókkal, ideiglenes fűtési lehetőséggel enyhítjük a hideget. Korábban már felajánlottuk nekik, segítünk, hogy hajléktalanszállóra menjenek, de mindig visszautasították – hangsúlyozta a polgármester.