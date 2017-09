Forradalomról és megtorlásról is emlékeznek az Emlékpontban

– Az Emlékpont őszi rendezvényei minden évben kapcsolódnak a tudomány napjához és a Vásárhelyen 11. éve megtartandó nemzeti emlékezet hetéhez – mondta Miklós Péter intézményvezető a következő hónapok programjairól.



A nemzeti emlékezet hete az 56-os forradalmat és szabadságharcot, a hozzá vezető utat mutatja be a közönségnek tudományos konferenciákkal, könyvbemutatókkal, rendhagyó történelemórákkal. Miklós Péter szólt arról is, hogy az 1957-es megtorlások 60. évfordulójához kapcsolódva október 25-én ebben a témakörben rendeznek konferenciát.



Az Emlékpont filmvetítéssel is készül: Stefka István és Csurka Dóra Nem vallott, eltemetve című alkotását vetíti. A mozi Dózsa László színész sorsát mutatja be. A vásárhelyi diákok rendhagyó történelemórákon találkozhatnak a negyvenes–ötvenes évek eseményeinek ma is élő helyi résztvevőivel, például Arany-Tóth Ferenccel és Aranyossy Ildikóval. Az ősz folyamán megemlékezik az Emlékpont a vásárhelyi és a vidéki zsidóság múltjáról – konferenciával, valamint október 19-étől az I. világháborús zsidó emlékeket bemutató kiállítással, utóbbi az intézmény galériájában lesz.