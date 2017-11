Főz és mázsás súlyokat mozgat Szenti Ferenc, a világ egyik legerősebb szakácsa

Mestersége címereivel: a világkupa- és a világbajnoki arannyal, valamint a fakanállal. Fotók: Imre Péter

– Sportolóként valószínűleg többen ismernek, a Kossuth téren még nem főztem, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt viszont már a klubom tartott bemutatót – mondta a 39 éves vásárhelyi szakács, Szenti Ferenc, aki 1996-tól a Teleki utcai családi kisvendéglőben dolgozik.

A vásárhelyi bemutatón már világcsúcsközeli súlyt, 290 kilót húzott fel. Fotók: Imre Péter

Idén az erőemelés felhúzás versenyszámában, a –140 kilós súlycsoportban 4 aranyérmet szerzett: a magyar és az osztrák bajnokságon, illetve most októberben, két hét leforgása alatt a miskolci világkupán és a prágai világbajnokságon. Az utóbbi elsőséget Feri a szenior előtti korosztályban 293 kilós világrekorddal – a régi 292,5 volt – és kínzó fogfájással érte el. Ezt a sikerszériát 2016 már előrejelezte, magyar bajnoki bronzot és vb-ezüstöt tehetett a vitrinjébe, amely munkahelyének vendégterében található. A betérők kérdezősködnek is a medálokról, serlegekről.

– Egyáltalán nem kell a szakmámhoz kivételes testi erő, a nagyobb edényeket, lábasokat egy átlagos ember is könnyedén megemeli – közölte. Többen csodálkoznak, hogy sikeres sportolóként dolgozik. Eloszlatva a félreértést elmondta: az erőemeléssel még 10 fillért sem keresett, eddig csak költött rá ő és a családja, valamint kisebb, alkalomszerű szponzori segítségeket kap. – Ez egy nagyon drága hobbi – fogalmazott.

– Gyerekként birkóztam. Az erőemeléssel 2012-ben kezdtem komolyabban foglalkozni, kiderült, van bennem fantázia, fekvenyomásban megnyertem egy háziversenyt a konditeremben, ahová járok. Vállsérülés miatt váltottam a következő évben a felhúzásra, nem bántam meg – elevenítette fel a közelmúltat. Elárulta: már a vásárhelyi nyilvános tréningen, ahol 290 kilót húzott fel, érezte, meglesz a csúcs. Ne sárguljunk az irigységtől, ehhez edzéseken, főleg alapozáskor tonnákat mozgat meg egy-egy alkalommal. De egy szakácsnak erősnek kell lennie?

Szenti Ferenc munka közben a konyhában: készülnek a finom ételek.

Visszatérve a konyhához: szerényen állítja, specialitása nincs (mint ahogy az ellen is tiltakozott, hogy a világ egyiklegerősebb séfje lenne). Pedig egy kiadós, laktató kajának, a Ferkó-szeletnek ő a keresztapja, ízletes leveseket készít, és a különböző rakott ételekkel sem kell szégyenkeznie. – A legjobban bográcsozni szeretek, pörköltöket főzni, azokat már tényleg többen dicsérték. De arra nincs is szükség: látom, ki hogy, milyen étvággyal fogyasztja, az mindent elárul – mondta Szenti Ferenc. Neki sokáig édesanyja töltött káposztája volt a nagy kedvence, mára több is akad.

– Húspárti vagyok, az jöhet minden mennyiségben! A tésztát is csak úgy tudom elképzelni, megenni, hogy fél kiló tésztához fél kiló darált húst adok. Krumplis, káposztás vagy mákos tésztával nem lehet edzeni – jelentette ki.– A terveim a sporthoz, az erőemeléshez kötnek: szeretnék személyi edző lenni és elérni a 300 kilós álomhatárt. Hogy meddig csinálom? Nem tudom. Lehet, hogy már jövőre sem indulok egy versenyen sem, és az is lehet, hogy 60 évesen majd úgy rugdalnak le a pódiumról: hagyd már abba, öreg – mondta nevetve a jövőről Szenti Ferenc.