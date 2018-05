Fura dolgok fura kertje Vásárhelyen, ahol esernyő védi a fenyőt - fotók

– Sokan megnézik, és olykor kuncogva figyelem, hogy bámészkodás közben majdnem elesnek a kerékpárral, vagy kis híján leesnek róla – mondta a vásárhelyi Konkoly Tibor, akinek a kertjében egy hatalmasra nőtt fenyő lombjának mintegy 1 négyzetméterét esernyő védi. A homlokzaton pedig a szárnyasok által „sűrűn" használt locsolóval és hágcsóval felszerelt madáretető látható a Nagy Sándor és a József Attila utca sarkán álló házon.– Az esernyő elhelyezése nem saját ötlet, Kapolcson, a Művészetek Völgyében láttam hasonlót, és mintegy 4 éve erősítettem fel dróttal az ágra a legalább évszázados, utcán talált ernyőt. Az utóbbi idők viharait is kibírta – közölte Tibor. Az újrahasznosítás, az egyedi ötletek sem állnak messze a Konkoly családtól. Kicsit beljebb lépve felirat fogad: secret garden, és a titkos kert legszebb virága – ahogy vendéglátóm fogalmazott –, a lányuk, Virág.Akad még a kertben látványosság: villákból, fogókból, teatojásokból kreált szélcsengő, kalitkában baba hiányos öltözékben, ember nagyságú bábu, székkel a kerti tó közelében. – Ha mód van rá, nem dobunk ki semmit, valamilyen formában, főleg kerti díszként, újra felhasználjuk. A feleségem, Beáta alsó tagozatos tanítónő, neki ez a fajta kreativitás a szakmájához tartozik, de a lányom is híve az újrahasznosításnak. Magunk örömére, környezetünk dekorálására, kis munkával, időráfordítással szívesen fabrikálunk különböző dolgokat – mesélte Tibor.Az utcai virágoskertet is igyekezett egyedi módon kialakítani, ám úgy döntött, azt feladja, mert időről időre elloptak belőle valamit. – Azzal vigasztalom magam, azért, mert tetszett – mondta Konkoly Tibor.