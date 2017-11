Futópálya kanyarog Mindszent főterén - jó időben a testnevelésórák egy részét is a parkban tartják

A gyógytornacsoportba járó nők is futottak egy kört a rekortánpályán. Fotók: Kovács Erika

– Nagyon jó futni rajta. Rugalmas, szinte visszadobja az embert – mondta Gémes Lászlóné, aki három barátnőjével próbálta ki szerdán az új mindszenti rekortánpályát az avatóünnepség után. – Nagyon jólesett ez a 400 méter. Máskor is kijövünk, bár mi nem futni szoktunk, hanem gyógytornára járunk már vagy 17 éve! – tette hozzá Juhász Istvánné.

Az iskolások 1000 méteres felmérésen vettek részt. Előtte és utána is szakemberek mérték meg a vérnyomásukat.

– Voltak hangok, hogy minek Mindszentre futópálya, de amióta elkészült, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk – mondta Zsótér Károly polgármester. A futópályát a művelődési ház melletti téren építették meg. A bekerülési összeget, 18 millió forintot, pályázaton nyerte el a város. A 400 méteres pályának van egy egyenes szakasza, több helyen pedig a fák között kanyarog. Így mindössze egy fát kellett kivágni az építéskor.– A gyerekek biztosan gyakran használják majd a futópályát, hiszen az iskola is itt van a szomszédban. A testnevelésórák egy része itt zajlik majd. Most az Egészséges Vásárhely program részeként 1000 méteres felmérésen vettek részt a diákok. Előtte, majd futás után 5, 10 és 15 perccel szakemberek mérték meg a vérnyomásukat. Ez nagyon fontos, tavaly például öt magas vérnyomásos gyermeket sikerült így kiszűrni – folytatta a polgármester. – Remélem, sok felnőtt is futócipőt húz, hogy mozogjon az egészsége, állóképessége érdekében.Az interneten máris megindult egy szervezés. Ötven fölötti hölgyeket verbuvált egy mindszenti asszony, hogy együtt fussanak.

– Mindszenten komoly hagyományai vannak a sportnak, például a focinak, a fogathajtásnak. Örülök, hogy azokra is gondolt a település, akik nem versenyszerűen sportolnak, csupán egészségesen töltik a szabadidejüket – fogalmazott Farkas Sándor országgyűlési képviselő.