Fütyülnek a 30-as táblára Vásárhelyen

Lassítanák a forgalmat a susániak a Tornyai János és a Kistöltés utcában. Fotó: Kovács Erika

– Itt lakom a Kistöltés utcában. Négy ház előtt nyírom a bukszust, közvetlenül az út szélén. Van, hogy százzal húznak el tőlem pár centire az autók – mondta Balla Tibor.A férfi azt ígérte, imába foglalja annak a nevét, aki végre megoldja, hogy valóban 30-cal menjenek az autósok, amit megengednek a szinte 100 méterenként kirakott táblák. Szerda este a susáni lakossági fórumon is szóba hozták az emberek a témát.Nem véletlenül korlátozták 30 kilométer per órára a sebességet a Tornyai János és a Kistöltés utcában. A házakat csak a járda választja el a viszonylag keskeny úttesttől. Van itt gyógyszertár, több üzlet, óvoda és iskola is.– Egy barátomtól elkértem a motorját, egy másiktól pedig a kézikocsit – folytatta Balla Tibor. – Tudom, nem éppen szabályos, de kiállítottam mindkettőt az út szélére, hogy muszáj legyen az autósoknak kikerülniük. A legmagasabb sövényeim jó 3 méteresek, amiket létráról nyírok. Hadd ne mondjam, volt már, hogy kisodorták a létrát alólam. Szerencsére meg tudtam kapaszkodni a sűrűre nyírt növényben. Egy nő vezette az autót. Jött, mint az őrült.A kanyar után fékezett, de érintette a létrát. Akár nagyobb baj is lehetett volna. Sok autósnak még az sem számít, milyen sebességgel megy át a vasúti átjárón. De a motorosok még náluk is jobban hajtanak. Van, hogy utánuk kiabálok: „Siessetek, mert kell a vesétek!"

Orovecz Edit három gyermekével kerékpározott. A legkisebb még csak 10 hónapos, ő az anyukája mögött ül. A 9 és 15 éves kislányok saját biciklivel közlekednek. – Nagyon féltem őket. Szűk ez az utca, nem szeretném, ha elsodorná egy gyorshajtó a lányokat.Fári Gáborral a Tornyai János utcában találkoztunk. Szerinte nemcsak itt, mindenhol jellemző, hogy megszegik a vezetők a szabályokat. – A bicikliseknek is van mit tanulniuk. Sokszor úgy fordulnak be egy utcába, csoda, hogy élve maradnak. Minden közlekedőnek javítania kellene a közlekedési kultúráján.A lakosok elmondták, a rendőrség szokott az utcában traffipaxozni. Olyankor nyugalom van. Vannak, akik szerint fekvőrendőr lenne a megoldás, ha már a sebességkorlátozó táblák nem hoznak kellő eredményt. Az önkormányzat és a rendőrség most megvizsgálja, mi lenne a legcélravezetőbb a biztonságos közlekedés érdekében.