Gasztroudvar várja az állatnapok vendégeit

– Mindig az újdonságokért ostromolnak a sajtó munkatársai, ez érthető, és most többről is beszámolhatok – mondta Fekete Balázs kiállításigazgató a május 10-étől 12-éig tartó 25. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokról. A több mint 150 millió forintos beruházásokkal kezdte a felsorolást.A régi kecskekarámot átépítették, tíz új bokszot alakítottak ki, amelyek hasonlóan mívesek, mint a juhoké. Az elöregedett, elavult színpadot elbontották, és teljesen újat építettek a helyére, amit főként a szombati zárónapon tartandó juhásztalálkozó résztvevői és vendégei élvezhetnek igazán. Az öt évvel ezelőtt épült második húsmarhakarám nádpallós tetejét 30 centi vastag nádtetősre változtatták.Az F szektorban a lóbemutató karámot megnövelték, 14 lóállást átalakítottak bokszos férőhelyre, valamint a kiállítás teljes gyepfelületét megújították. Az A szektorban automata öntözőrendszer gondoskodik a locsolásról. Az állatgondozók, kísérők, felvezetők szállásául szolgáló két régi épületet felújították, komfortos lakrészeket, szobákat hoztak létre.– Olyan újdonságokról is beszámolhatok, amelyek közvetlenül érintik a kilátogatókat – közölte Fekete Balázs.– Gasztroudvart alakítottunk ki a G szektorban, itt kap helyet a vendéglátósok 90 százaléka, csak elvétve lesznek szétszórtan a területen ilyen egységek. A kiállításon először lesz solymászbemutató, illetve lovak szabadonugró- bemutatója. Utóbbit úgy kell elképzelni, hogy egy megépített folyosóban különböző akadályokat alakítanak ki, és ezeket a lovaknak lovas nélkül kell teljesíteniük – mondta a látványosságról a kiállítás igazgatója.Az autóval Budapest, Szeged felől érkezőknek azt tanácsolják: az északi elkerülőt használják, amelyre a kopáncsi körhídnál hajthatnak fel, és az ATEV-nél térhetnek vissza a 47-es számú főútra. Onnan Vásárhely felé haladva 2-300 méterre lesz a rendezvény füves parkolója. A biciklisek a kerékpárúton könnyen megközelíthetik a kiállítási centrumot, míg a kocsival útnak induló vásárhelyiek a Klauzál utca végétől, a volt Bercsényi-lovaspálya felől érkezhetnek.