Gémes, Szirbik, Nógrádi, Nagy, Zsótér, Szél sem esne kétségbe, ha nem választanák újra - Jobb gazdálkodni, mint politizá

– Ha eltűnne a politika az életemből, visszatérnék teljes emberként a mezőgazdaságba. Már a fiaim is a családi vállalkozásban dolgoznak – árulta el Szegvár polgármestere, Gémes László . Tizenegy éve irányítja a községet, előtte 4 évig képviselőként dolgozott. – Addig csinálom, amíg a falu elfogad. Egyébként hálátlan dolog a polgármesterség, mindig akad, aki elégedetlen. A mezőgazdaság viszont a legszebb hivatás: rendben tartjuk a határt, műveljük a földet, élelmet termelünk. Nincs ennél szebb! – mondta Gémes László.

Szirbik Imre idén márciusban ünnepelte 25 éves városvezetői jubileumát. 1988-ban tanácselnöknek választották meg először, 1990-től 1994-ig a Hungeritnél dolgozott közgazdászként, 23 éve polgármester Szentesen.

– Okleveles közgazdász vagyok, és villamosmérnöki, programozói diplomával is rendelkezem. A polgármesterség végével csakis az előbbiben helyezkedhetnék el – a város vezetése is közgazdasági tevékenység –, mert a hardverben évente feleződik a tudás. Ez megmaradt kedves hobbinak. Közgazdaságtant tanítottam is a szegedi egyetemen – közölte Szirbik Imre.A mindszenti polgármester, Zsótér Károly – 7 éve látja el hivatalát a kisvárosban – sem maradna kenyér nélkül. – Mielőtt „elfajzottam" politikusnak, építészként dolgoztam, kivitelező vállalkozást üzemeltetve. Dolgoztunk Szegeden a Napfényfürdőn, Tengizben 200 méteres torony, Stuttgartban 820 méteres völgyhíd építésén, és akadt munka a londoni olimpiai stadion lépcsőházán is – sorolta. Mikor polgármester lett, vállalkozását összeférhetetlenség miatt megszüntette, de örömmel találna vissza régi szerelméhez, élvezte azt a munkát. – Boldog lennék akkor is, ha újra azt csinálnám.

Elképzelhető, dolgoztak egy beruházáson az építészmérnök Nagy Sándorral, aki 1994 óta Kistelek polgármestere, előtte 4 évig Balástyát irányította. Abba sem hagyta a civil munkát, a településvezetés mellett is végezte, végzi.

– Korábban két tervezőirodám volt, szálloda, magánház, gazdasági és ipari épületek kerültek le a rajzasztalunkról. Jó szakma, imádok benne dolgozni – mondta Nagy Sándor. Mostanában csak családi házakat tervez.– Legszebb építészeti munkám a saját házam – jegyezte meg. – Ismerem a saját szokásaimat, rigolyáimat, egy igazán kényelmes otthonhoz ez elengedhetetlen.

Nógrádi Zoltán 1994 óta Mórahalom első embere, közgazdászvégzettsége van, illetve agrármérnök-tanár. Megválasztását követően 4 évig, vagyis az első ciklusban még tanított. Közgazdasági ismereteit pedig városvezetőként kamatoztatta. – A politika után biztos, hogy valamelyik végzettségemnek megfelelő vállalkozásba fognék – árulta el.

– A kertből, a szántóról jöttem, és jelenleg is parasztizálok – mondta Szél István, Székkutas 32 éves polgármestere (nagyobb fotónkon). A családi gazdaságban nőtt fel, szülei a munka, a föld szeretetére nevelték. A mai napig kiveszi részét a tennivalókból: éjszaka is végez gépi munkát, a múlt hét végén is dolgozott a gazdaságban. Oda térne vissza teljes értékű munkásként, ha a politika eltűnne az életéből. Jelenleg a polgármesterség és a mezőgazdaság mellett az SZTE végzős hallgatója.

– Nem mennék vissza dolgozni, már most is nyugdíjaskorú vagyok – mondta Almási István, Hódmezővásárhely polgármestere, akit külföldön értünk utol telefonon. Hozzátette: ha aktív lenne, sem biztos, hogy vállalná, mert 2000-től nem dolgozik könyvtárosként – igazgatója is volt az intézménynek –, és azóta sok minden változott a szakmában.

Balogh Jánosné, Mártély polgármester asszonya 20 év után, 2014-ben intett búcsút a politikának. Akkor úgy tervezte, több időt szán vállalkozására és családjára. Szeretné mindazt pótolni, ami a politika miatt kimaradt az életéből. – A falugyűlésen úgy fogalmaztam: ha még egyszer valaki a nevedet kiabálja, ne nézz vissza: nincs visszaút. A közéletből teljesen kivonultam – fogalmazott 2014 októberében. Terveit megvalósította: közel 1,5 hónapja az Egyesült Államokban, New York államban él kisebbik lányával. Vállalkozását ezért bérbe adta.