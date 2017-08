Golyó ütött lyukat a toronydíszen - 500 kiállított tárggyal várja az érdeklődőket a Tornyai János múzeum

– A város egyik legismertebb fényképészének, Plohn Józsefnek a gépéről azt tudjuk, hogy ezzel fotózott külterületen – számolt be Bernátsky Ferenc, a Tornyai János Múzeum történésze. – 1943-ban a makói Börcsök Sándor nevű fényképésznek adta el, de ő nem nagyon tudta már használni a háború után, megszüntették a kisipart is. Úgyhogy ezt a gépet egy méhkaptárba rejtették, ott őrizték közel 50 éven keresztül.



A múzeum állandó kiállításán mintegy 1500 tárgy tekinthető meg. Ezeknek nagyobb része a város céhtestületeinek történetét mutatja be, 19 céhládával, kancsókkal és behívótáblákkal. Utóbbiakat tárolták a ládákban, a kancsókból a gyűléseken bort kínáltak.



Különleges tárgy még Béla cigány hegedűje is. – Czutor Béla hegedűje a XVII. század második felében készült Itáliában. Azt nem tudjuk pontosan, hogy került a tulajdonába, de elképzelhető, hogy a tiszteletére rendeztek hangversenyeket, és azok bevételéből vásárolta – fogalmazott a történész. A prímás 1903-ban a Dankó Pista emlékére tartott versenyen ezüst emléklapot nyert, amelyet a hegedű mellett szintén kiállítottak.



– 1930 szeptemberében egy villám belecsapott az akkor még faszerkezetes Református Ótemplom tornyába, amely kiégett. Az itt kiállított félhold alakú toronydísz akkor került le onnan sérülten, ennek a pontos mása látható most az ótemplom csúcsán – mondta a múzeumban kiállított két toronydísz egyikéről Bernátsky. – A Református Újtemplom toronydíszén keletkezett két golyó ütötte lyukról különböző teóriák vannak, de vagy 1944-ben vagy 1956-ban lőtték le a toronyról ezt a csúcsdíszt szovjet katonák – árulta el a történész az eldeformálódott gömbről, amelyből fémtüskék állnak ki.



Most már nem titok. Fél évszázadot töltött egy méhkaptárban Plohn József fényképezőgépe, amelyet Bernátsky Ferenc mutatott meg. Fotó: Máté Gergely

A Református Ótemplom és a Református Újtemplom toronydísze. Fotó: Máté Gergely