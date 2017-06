Gombás fertőzés, vagy a ragadozó halak támadtak a mártélyi pontyokra

Rucaöröm és amur



A rucaöröm később, nyár végén, ősz elején jelentkezik és a sulyomhoz hasonlóan védett, vagyis csak mechanikusan, lehalászással gyéríthető, vegyszeresen nem. Lenne egy természetes „ellensége", az amur, de azt mivel tájidegen halfaj, nem engedik telepíteni a holtágba. Pedig a horgászok is ajánlják és a Mártélyi HE megkísérelte az engedélyeztetését – mondta el Kulcsár Szabolcs.

– Nagyon szép a környezet. Szeretünk itt csónakázni, sétálni – mondta Budavári Gábor és Szabó Zsófia miközben elkötötték a ladikot és vízre szálltak a mártélyi tiszai holtágon. A horgászok azonban panaszkodnak: fekélyes sebek vannak az újtelepítésű kétnyaras pontyokon – több ilyen példányt találtak –, a víz zavaros, piszkos és büdös.– Egy hónapja telepítettünk 20, nem sokkal előtte 15 mázsa kétnyaras pontyot. Megfelelő egészségi állapotban, állatorvosi tanúsítvánnyal érkeztek és a vízbeeresztésük is megfelelő volt – közölte Kulcsár Szabolcs, a Mártélyi HE elnöke. A horgászegyesület tagja a Mártélyi Tájgazdálkodási Kft. által alakított társulásnak, mely tavaly márciusban nyerte el a 42 hektáros vízfelület kezelési jogát.– Még nem láttam és hivatalosan sem érkezett bejelentés fekélyes sebű pontyokról. Lehet azért is, mert kétnyarasan horgászati tilalom érvényes rájuk, vissza kell engedni a vízbe. Mivel egészségesen kerültek Mártélyra, arra tippelek, ragadozó halak, harcsa, csuka támadta és harapta meg őket és az a seb fertőződött, gennyesedett el – vélekedett Kulcsár. Hozzátette: a két halőrt és őt mindennap személyesen is megtalálhatják a holtágnál horgásztársaik.A vízminőségről elmondta, olvadás után elpusztult – mint általában minden évben – 200 kilónyi, nagyjából 20 busa. A rothadás okozhatta a szagot, a zavarosságot, a piszkot. A halőrök összeszedték, eltakarították. A sulyom és a különböző hínárok elszaporodtak, a parttól 5–7 méterre nyúlik be a zöld. Jótékony hatásúak, szűrik a vizet, oxigént termelnek, de a horgászokat akadályozhatják. A nagyobb fejtörést azonban a sérült pontyok jelentik.– Láttam az oldalán gennyesen sebes pontyokat, gombás betegségre gyanakszom – közölte Nagy György, aki már 50 éve horgászik, a parton futottunk össze, már hazafelé készülődött. – Szinte feketék, ami azt jelenti: iszapos helyen nevelték, onnan telepítették át, vagyis már ott sem volt jó a víz minősége, akárcsak a mártélyi holtágban. Hínáros, susnyós. Az lenne a megoldás, ha állandóan folyna bele a víz, mint a Kurcába – vélekedett György.– Tizenkét éve, 2005-ben, mikor még a Dobó Ferenc Horgász Egyesület kezelésében volt a holtág, a háromnyaras pontyokon voltak ehhez hasonló nagy kerek, fekélyes sebek – mondta Patócs Sándor, az egyesület akkori elnöke. Nevelés közben kaphattak fertőzést. Ez lehet a helyzet most is, mert a szállításnál és a vízreeresztésnél ilyen sérülés nem történhet. Az egyedeket megvizsgáltatták szakértőkkel, és klórmészporral fertőtlenítették a vizet. Használt. Kulcsár Szabolcsnak felvetettük ezt a lehetőséget, azt mondta: amennyiben lesz sérült, beteg ponty a birtokukban, megvizsgáltatják azokat és szükség esetén intézkednek.