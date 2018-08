Gőzgéppel csépelnek majd Vásárhelyen

Régi és új gépek, traktorok, autók rajongóit várják idén is a Hódmezőrület nevű rendezvényre.

A járműtechnika imádói augusztus 25-én megcsodálhatják a többgenerációs traktorok és driftautók tucatjait. A kicsik traktorbiciklit, az idősebbek traktormonstrumokat vezethetnek, próbálhatnak ki, míg a VR-szemüvegekben bárki átélheti, „tapasztalhatja" a mezőgépész szakma rejtelmeit.A régi idők szerelmeseit oldtimerek felvonulása várja, ahol kipróbálható, milyen érzés veterán járművekben utazni. A családok felszállhatnak pótkocsi platójára, beülhetnek öreg traktorok vezetőülésébe, és megismerhetik a gépek történetét tulajdonosaiktól. A szervezők ügyességi pályákkal is készülnek a vállalkozó szellemű közönségnek, illetve belekóstolhatnak a 20 vagy 50 évvel ezelőtti mezőgépészek hétköznapjaiba. Börcsök Lajos 1913-ba repít vissza: egy több mint 100 éves, 3 tonnás cséplőgépet is hoz magával Vásárhelyre, amellyel bemutatja, miként művelték a földeket nagyszüleink állati erő és kézi beavatkozás nélkül.A Hódmezőrület 3.0-n az egyik leglátványosabb program, a driftelés sem maradhat el, amit a legbátrabbak most is kipróbálhatnak egy profi sofőr mellett utazva.