Gyerekkorától lappanghatott a betegsége - Lehet, hogy mégis Lyme-kórban szenved a vásárhelyi férfi

Zvara László Róbert továbbra is reménykedik a gyógyulásban.

– Úgy tűnik, mégis Lyme-kórban, illetve az arra visszavezethető másodlagos Parkinsonismusban szenvedek – mondta a 37 éves, vásárhelyi Zvara László Róbert , akinek betegségét eddig Magyarországon nem sikerült diagnosztizálni. Kedden Budapesten járt újabb vizsgálaton, a doktornő már a régebbi, 2014-es és 2015-ös leletek alapján kijelentette: valószínűleg mégis Lyme-kór és annak szövődményei kínozzák Lászlót. Azért újabb Lyme-tesztet is végzett, amelynek eredménye egy hét múlva lesz ismert.Zvara László Róbert legutóbb, februárban arról számolt be lapunknak : rosszabbodott az állapota. Közel 6 éve annak, amikor az USA-ban munka közben rosszul lett, teljesen elhagyta az ereje, bal lábát „rongyként" vonszolta maga után, és szinte teljesen lebénult a bal oldala. Hazajött, több kórházban, klinikán megfordult, de az orvosok nem jutottak közelebb a megoldáshoz. Egyre jobban elhatalmasodik rajta az ismeretlen kór, amelynek főbb tünetei a bénulás-izommerevség, testrész- és végtagcsavarodás. Pirulák nélkül ez súlyosbodik: bénulás, fájdalmas végtagcsavarodások, míg orvossággal hirtelen változó szélsőséges állapotok, ideiglenes járóképtelenség, erős görcsök, súlyos izommerevség jellemzik. Mozgása korlátozott, számolnia kell azzal, bármikor rosszul lehet. A betegség lassan felemészti.A Parkinson-kór gyógyszerét szedi, orvosi bólintással dupláját a normál adagnak, ez így valamennyire enyhíti mindennapos kínjait – közölte. Amíg bírt, távmunkát, adatrögzítést végzett computerrel, tavaly január 1-jétől dolgozni sem tud , ujjai görcsössége, merevsége miatt. Rokkantsági járadékot, ellátást sem kap, nem ítélték meg neki. Legutóbbi írásunk után többen megkeresték – főleg Facebookon –, segítséget ajánlottak neki, egy magánklinika például teljes kivizsgálást. Ezek az ügyek még folyamatban vannak, de ő addig is elment a már említett vizsgálatra.– Pillanatnyilag úgy néz ki, lehet, hogy gyermekkoromban szedtem össze a Lyme-kórt, sokáig lappangott bennem, legyengítette, felfalta az immunrendszeremet, és az Egyesült Államokban aktivizálta magát. Közben „társbetegségek" is csatlakoztak hozzá, mint a másodlagos Parkinson-kór – fejtegette Laci. Hozzátette: ezzel visszatértek az amerikai orvosok közel 6 évvel ezelőtti, eddig figyelembe nem vett diagnózisához. Ha a leletek megerősítik a mostani feltételezést, reménye lehet a helyes kezelésre, a gyógyulásra.