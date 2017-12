Gyertyát gyújtottak a mindszenti OTP-ért

Mintegy kéttucatnyian vettek részt a néma demonstráción. Fotó: Kovács Erika

– Mindszenten 65-70 éve működik az OTP. Katasztrófa, hogy elviszik a városból! – mondta a helyszínen lapunknak Jancsovics Attila , a csendes demonstráció szervezője. Mint korábban megírtuk , az OTP december 31-én bezárja mindszenti fiókját. A banktól kapott információnk szerint a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás miatt döntöttek így (2017. november 18.: Mindszenten bezár a bank, Vásárhelyre viszik a fiókot – a hatékonyabb ügyfélkiszolgálásért).– Úgy hallottuk, a két takarékot, amelyek Mindszenten is működnek, össze fogják vonni. Akkor csak egy pénzintézet lesz helyben? Vagy marad az utazás Szentesre vagy Vásárhelyre? Az félnapos tortúra – mondta.Jancsovics Attila hangsúlyozta, bár ezt a megmozdulást a Demokratikus Koalíció helyi szervezete kezdeményezte, aminek ő a vezetője, az esemény teljesen pártsemleges.– A fiókbezárás egy szög Mindszent városi rangjának koporsójába. A városvezetésnek tenni kellett volna ellene – tette hozzá.

– Megdöbbenéssel vettem tudomásul a hírt – mondta Zsótér Károly, a település polgármestere, akit lapunk a fiókbezárás kapcsán megkeresett.– A pénzintézet egyik vezető munkatársa jelentette be nekem, aznap, amikor a dolgozókkal is közölte a hírt. Értem én, hogy a mai világban sokan online bankolnak, és nincs szükség annyi személyes találkozásra, mint korábban, de az igazság az, hogy az OTP cserbenhagyta azokat az ügyfeleit, akik koruk, betegségük miatt nem tudnak majd bejárni az ügyeiket intézni Vásárhelyre. Informatikai eszközeik pedig nincsenek. A vállalkozóknak is gondot jelent majd, hogy el kell járniuk. Az utazás, még ha a távolság nem is túl nagy, időveszteség. De van élet az OTP-n túl is – hangsúlyozta Zsótér Károly . A településvezető összehasonlította a Mindszenten lévő takarékszövetkezetek és az OTP kondícióit.– Nem rosszabbak, van, amiben még jobbak is. A két takarékszövetkezet december 14-én, csütörtökön 16 órától tart tájékoztatót az érdeklődőknek arról, hogy milyen lehetőségeket tudnak nyújtani az ügyfeleknek. Igaz, hogy némi macerával jár egy bankváltás, de aki helyben szeretné az ügyeit intézni, annak megéri a tortúra.Zsótér Károly elmondta, az önkormányzat sem az OTP-nél vezeti a számláját már évek óta. Pályázatot írtak ki, és máshonnan kedvezőbb ajánlatot kaptak.