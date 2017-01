Gyulán mossák a megye kórházi szennyesét

A Békés megyei Gyulára szállítják majd a hódmezővásárhelyi, makói, szentesi és deszki kórház szennyesét – mindent ott tisztítanak majd a régiós mosodában – jelentette be tegnap Becsei László , a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója.– A mosoda létrehozása mellett bevezetünk egy modern textíliaazonosító és nyilvántartó rendszert, amivel nemcsak a ruhaneműk útját lehet majd figyelni, hanem a mennyiségüket és az élettartamukat is. A pótlásuk is könnyebben tervezhető lesz. Az elavult, elhasználódott textíliák helyett új, jobb minőségű ágyneműket, beteghálóingeket is veszünk a 624 milliós pályázati forrásból.A Csongrád megyei kórházak messze vannak Gyulától – Vásárhely 88, Makó 84, Szentes pedig 95 kilométerre –, mégis spórolást várnak a központi mosodától. – A mosodánk gőzgépei már nagyon elavultak. Jelenleg 1 kiló ruha mosása mintegy 400 forintba kerül. Gyulán ez 230 forint körül lesz a szállítással együtt – mondta Kalmár Mihály , a szentesi kórház főigazgatója, aki éves szinten 20 milliós megtakarítást vár a gyulai mosodától. A szentesi mosodai dolgozókra továbbra is számítanak a szennyesek, illetve a tiszta textilek kezelésében.Az összevont vásárhelyi és makói kórház főigazgatójától, Kallai Árpádtól megtudtuk, a konzorcium által nyert pályázati összegből ők 58,2 millió forintot nyertek. 46,9 milliót fordíthatnak lepedők, ágyneműk, párnahuzatok vásárlására – teljes és egységes cseregarnitúrát vesznek –, 11,3-at pedig például csereraktárak, polcrendszerek kialakítására, szennyeskocsik beszerzésére.– Vásárhelyen és Kakasszéken ez nem jelent változást, eddig is külsős, a büntetés-végrehajtás mosta az ágyneműket. Makón viszont június 30-áig megszűnik a saját mosodánk, amelynek gépparkja gyakran meghibásodik, és csak jelentős beruházással lehetne felújítani. A gyulai bérmunka olcsóbb lesz. Úgy kalkuláltunk, hogy a szállítási költségek ellenére havonta 1 millió forintot takaríthatunk meg – közölte Kallai Árpád . A makói mosodában jelenleg kilencen dolgoznak. Most kalkulálják, hogy a raktár kezeléséhez mennyi emberre lesz szükség – mondta a főigazgató.