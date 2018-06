Gyűlnek a szeméthalmok a szelektív szigeteken: mégsem tudják rendeltetésszerűen használni a konténereket Vásárhelyen

A tavalyi döntés háttere



A vásárhelyi közgyűlés tavaly szeptemberben határozott: megszünteti a városban található 23 szelektív szigetet, amelyek mind a magas házas övezetekben voltak. A döntést az indokolta, hogy a szigetek illegális szemétlerakókká váltak, illetve a kukák tartalma nagyon szennyezett lett, 70-80 százalékban mást tartalmazott – vagyis nem papírt, műanyagot, fémet és üveget. A panelos részen a kommunális hulladék tárolására alkalmas kukák maradtak meg.

A Penny-parkolóban lévő szelektív szigetnél már a kukák mellett is gyűlik a szemét. Fotó: Imre Péter

Zsuzsa válogatva dobálta a konténerekbe a hulladékot a Hóvirág utcai szelektív szigetnél. Fotó: Imre Péter

– Örülök, hogy a város egyes pontjain ismét lehet szelektíven gyűjteni a hulladékot, de még több kuka kellene, ennyi nem elég a paneleknél – mondta a vásárhelyi Kolompár Gézáné a Lehel utcai szelektív szigetnél. Mint ismert, a vásárhelyi önkormányzat tavaly ősszel felszámolta a városban lévő 23 szelektív hulladékgyűjtő szigetet. Június 8-án ötöt újratelepített, a kukákba papír, műanyag és üveg tehető.Kolompár Gézáné véleményével nem maradt egyedül, bár ő is attól tartott, újra elkezdik autókkal máshonnan odahordani a szemetet, és megint kaotikussá válnak az állapotok.Éva elmondta: otthon szelektíven gyűjti a hulladékot, Csaba is jó ötletnek tartja a szelektív gyűjtést. De ő is azt gondolja: ha egy lakóközösségből 10–20 százalék nem tartja be a szabályokat, az egész feleslegessé válik. Hozzátette, több gyűjtőedény kellene a város számos pontjára, de úgyis minden a szemléleten múlik.Bordás Mária közölte: nem sok szemetet „termel", azt otthon szelektíven gyűjti, olykor magával viszi kerékpárjával, és útközben a szigeteknél a megfelelő gyűjtőkbe helyezi. Az öt újratelepített szigetből hármat felkerestünk: a Lehel utcán rendet találtunk, a Penny-parkolóban lévőnél már körberakták a kukákat üvegekkel, fekete nejlonzsákokkal: vagyis megjelentek az illegális szemétlerakók.Még ennél is rosszabb volt a helyzet a Kertvárosban, a Hóvirág utcán újratelepített szelektív hulladékgyűjtő szigetnél: üveghalom, pizzásdobozok vették körül a kukákat. Erre Nyári Pálné Piroska hívta fel a figyelmet. – Örültem, hogy újra van pár szelektív sziget a városban, de megint körbepakolják szeméttel – pedig az általános iskola előtt van –, így pedig nagy az esélye, hogy ezeket is megszüntetik – mondta.– Az embereknél nagyobb állat nincs! – fakadt ki Zsuzsa, aki a Hóvirág utcában éppen a papíros gyűjtőbe dobálta az oda való hulladékot, de hogy addig eljusson, szeméthegyen kellett átkelnie. – Borzalmas állapotok uralkodnak a kukák környékén, és nemcsak a szelektív helyeknél. A közeli oszlopon van térfigyelő kamera, de a fák lombjától szerintem nem sokat láthat – közölte Zsuzsa. Még megjegyezte: hiába zárják lakattal a konténereket, hogy ne emelhessék fel a fedelüket, és csakis a kialakított nyílásokon dobálhassák be a szemetet, többen inkább lerakják azt mellé.Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója elmondta: ezt maga is tapasztalta. Hozzátette: pedig csakis akkor bővítik a szigetek számát, ha a lakosság a mostaniakat szabályosan használja. Az illegális szemétlerakók személyének kiderítésére felveszik a kapcsolatot a helyi rendőrséggel.