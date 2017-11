Gyűrődő fejek, káposzták és szivattyú az Alföldi Galériában: nem kell félni az Őszi Tárlattól

Megy össze a feje

Zaklatási botrány

Nem zene: tűzjelző

Fej nélküli, felhasított hasú nő. Az első pillanatban nem lehet észrevenni benne a kisbabát. Gondoljak erőszakos halálra, vagy arra, hogy ilyen a patológus munkája? Vagy vegyem észre, hogy most az én érzéseim vannak terítéken?Szabó Beáta Nőstény I-II című, két összetartozó képe láttán erre jut a tárlatlátogató, aki rajzot és műalkotás-elemzést harminc éve, a gimnáziumban tanult, azért csak értelmezi valahogy a monitorról nap mint nap rázúduló képözönt. Azt nem tudjuk, milyen látogatóra számítanak a 64. Vásárhelyi Őszi Tárlat kiállító művészei – péntek délelőtt ilyen jutott nekik.Mintha egy felfújt zacskóból kezdene kiszökni a levegő, megy össze – két ilyen leeresztő fejet állít ki Szabó Menyhért Big me I-II. címmel. Sipos Barbara Isis című olajképe messziről rémisztő, mint a terrorállam. Pedig csak egy lyukas női harisnyát húzott a fejére egy fogszabályzós gyerek. Harsány szín, kifejező vagy felzaklató arc, fotószerűen aprólékos, élethű részletek állítják meg az embert. Elidőzhet néhány másodpercig halvány bűntudatból is: szegény művész napokig pepecselt ezzel, pofátlanság lenne két másodperc után itt hagyni.Aztán ez az udvarias hozzáállás lazul, mert sok a látnivaló. Az embert is meglepi, hogy azok között, amelyek tetszenek neki, melyik az, amiről azt gondolja, haza is vinné. Számunkra az első ilyen festmény Balogh Gyula Tavaszodik című képe volt: kert, régi ásott kúttal, roggyant léckerítéssel, borostyánnal, kötegnyi szőlővenyigével, valahonnan ismerős hátsó udvar. Évszázados állandóság, de a villanymotoros szivattyú, a hosszabbító és a kútba dugott slag jelzi a pontos időt.Mórocz István Helyek című munkáin sincs ember, csak szívszorító, kopott gyármaradvány, vas, hullámlemez, cső, létra. Verebes Ernő kezei pedig békebeli, átható sárga fényben mossák egymást. Ennyi, mégis elnéznénk otthon, évekig. Ilona Keserü Ilona Szívultrahang című, fődíjas képe előtt álltunk, amikor a terembe lépett Fiedler Judit szegedi rajztanár. Unokaöccsét, Tóth Bálintot kalauzolta a képek között. Mióta a kisfiú megszületett, minden évben átjönnek megnézni a kiállítást. Mihez kezd egy négy-öt éves gyerek egy nonfiguratív festménnyel? Legalább annyi gondolata lehet a színek, formák láttán, mint egy felnőttnek.Vannak képek csak felnőtteknek. Szabó Klára Petra A gyűjtő című munkáján fej nélküli meztelen testek, végtagok – közelről látszik, hogy mindet gombostűvel tűzték föl. A Hannibál című thrillersorozat egyik gyilkosa egy magtárban rendezett ilyen tárlatot az áldozataiból. A testgyűjtemény láttán az utóbbi napok zaklatási botrányaira is lehet gondolni, bár gondolta a fene, amikor ez a kép készült, hogy majd ilyenekről fog írni az újság.Agafina Anna első grafikáján fejek, halomban, a harmadikon már csak egy rakás káposzta. Mi azért keressük egy ideig rajtuk az emberi vonásokat. Kéri László Kapaszkodók című drámai képén egy alak fentről lenyúl, kezébe görcsösen kapaszkodik egy ember lenn, és nincs egyedül. Kocsmában ülnek, vagy tengeren hánykolódó gumicsónakban, ez kivehetetlen, de mindegy is. Ábrázatuk alföldi, kocsmai. Egy másik teremben Palkó Tibor mutat kifejező afrikai arcot.Nagy Attila márványszobra – Dolce vita – egy párt ábrázol, kabrió kocsiban, amely olyan, mint egy vidámparki dodzsem. A szobrok között Gálhidy Péter három munkáját néztük a legtovább: a Sulyom attól drámai, hogy a négytüskös fejű termést tűpontosan, élethűen, de hatalmasra nagyítva ábrázolja. Ez is jó lenne otthonra, és a Kendő is, amelyről a redők és a szövetszerű erezet miatt el sem hinnénk, hogy vörösfenyőből van, ha nem sötétlene benne két csomó.Pataki Tibor A sorskönyv-sorozata: lapjaikkal egybecsúsztatott könyvek. Jó néhány ilyen közérthető, mégsem sablonos poénnal lehet találkozni. 113 festmény, 42 grafika, 35 plasztika és néhány más, műfajilag be nem sorolható mű látható itt még december 3-áig, keddtől vasárnapig 10-től 17 óráig. A teljes árú belépőjegy 600 forint. A sípoló hang nem a kiállításhoz komponált minimalista zene, hanem a tűzjelző: néha bekapcsol, de egy idő után meg lehet szokni.