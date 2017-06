Gyűrűt és gyereksimogatást is kaptak a vásárhelyi kölyökgólyák

– Pár hét múlva már a szárnyaikat próbálgatják a kis gólyák. Most még meg tudjuk őket gyűrűzni – mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani Egyesület gólyavédelmi programvezetője pénteken Hódmezővásárhelyen, a Rárósi út 110. szám alatt a gólyagyűrűzésen. Ez egy országos road show első állomása volt. A növényvédelmi állomás kéményén fészkel egy gólyapár a fiókáival.– A két fióka ritka, gyakoribb, hogy 3-4 utódot nevelnek a gólyapárok. Ez a szárazságnak tudható be, kevesebb az élelem.A kölyökgólyákat egy szatyorban hozták le a hódmezővásárhelyi természetvédők a növényvédelmi állomás udvarára. Nem volt könnyű feladat. A mamagólya idegesen körözött, féltette a kicsinyeit. A két kisgólya nem vergődött, nem küzdött. Tűrték a gyűrűzést. Egyikük a HAV4, másikuk a HAV2 sorszámot kapta.– Most még lötyög a lábukon a gyűrű, de belenőnek. Felnőttként, 3-4 éves korukban visszatérnek majd erre a vidékre – magyarázta a gyerekeknek Lovászi Péter. A gyűrűzés azt a célt szolgálja, hogy a szakemberek tudják, merre vonulnak a gólyák, hány évig élnek, milyen a pár- és fészekhűségük. A gólyagyűrűk jó nagy betűkkel vannak ellátva, hogy távcsővel, messziről is jól lehessen látni.A gyűrűzés után a fiókákat visszavitték a fészekbe. A mamagólya néhány perc múlva már a kicsinyei mellett volt. Vásárhelyen legközelebb hétfőn 19 órakor lesz gólyagyűrűzés a Mező utca 30. szám alatt.