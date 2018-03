Ha a Fidesz nyer, megmaradnak a kisönkormányzatok

- Azzal is riogatott már az ellenzék, hogy a kistelepüléseken megszűnnek az önkormányzatok, ha a Fidesz nyer. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, nem tervezünk az önkormányzatoknál változást - mondta Pogácsás Tibor , a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára kedd délután, a lakossági fórumot megelőző mindszenti sajtótájékoztatóján. A politikust Farkas Sándor országgyűlési képviselő hívta meg, hogy beszámoljon a kormány falupolitikájáról, illetve a kisvárosokat érintő kérdésekről.Pogácsás hangsúlyozta, 2010-ben az önkormányzatok válsághelyzetben voltak. Az állam az adósságkonszolidációval és a finanszírozás átalakításával stabilizálta a gazdasági helyzetüket.- Az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás még az előző ciklusban kezdődött. A finomhangolások 2014-től kezdődtek. A legnagyobb vitát talán az oktatási intézmények fenntartóváltása eredményezte. A kisebb települések fogadták jobban az átalakítást - emlékeztetett Pogácsás Tibor.Az államtitkár azt mondta, nem kívánnak változtatni a jól bevált önkormányzati rendszeren. A kistelepülések továbbra is közös hivatalokban dolgoznak. Fidesz-győzelem esetén megmarad az önkormányzatuk és a polgármesterük is.