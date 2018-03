Ha munka van, minden van - A munka lehetőségét mindenkinek megteremtették - mondta Lázár János Mártélyon

– Nem valami ellen, hanem valami mellett akarok kampányolni, egyetlen rossz szót sem fogok mondani a riválisaimról – közölte Lázár János kancelláriaminiszter, országgyűlésiképviselő-jelölt szerdán Mártélyon, a községháza előtt tartott választási fórumon. Előtte Borsos József , a település polgármestere az eddig elvégzett munkáról és a tervekről szólt kiemelve, hogy az elmúlt évben 600 millió forint érkezett Mártélyra, fejlesztésre.Lázár János felvetette, hogy sok helyen, ahol megfordult, azt mondták neki: ha munka van, akkor minden van. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: a munka lehetőségét mindenki számára megteremtették, aki akar, az ma dolgozhat. Hangsúlyozta, a következő 10 év legfontosabb kérdése lehet a bevándorlás, ezért az április 8-ai szavazásnál azt is fegyelembe kell venni, melyik párt van ellene és melyik mellette. – Én migrációellenes politikus vagyok, azért is, mert a pénzünket ne a bevándorlókra, hanem saját gyerekeinkre, saját jövőnkre fordítsuk. Mert az is fontos, hány gyerek születik egy településen egy évben – jelentette ki.Elmondta: ha a Fidesz-KDNP pártszövetség megnyeri a választást, arra törekednek majd, hogy 2022-ig a városokban és a községekben, minden út aszfaltossá váljon, ami a 2000 lakosnál kisebb falvak esetében az indítandó Modern Falu Programban valósulhatna meg. Megjegyezte: aki nem megy el szavazni, az elveszti azt a jogot, hogy a jövőben bármit is kritizálhasson.Elhangzott: 6-700 millió forintból felújítják a Vásárhely és Mártély közötti utat. Lakossági kérdésre elmondta: a kormány támogatni fogja Mártélyon egy bölcsőde kialakítását, aminek a fiatalok szempontjából megtartó ereje lehet.