Ha nem ment volna önként, akkor is elküldik: már nem tagja az egyesületnek a pornóbotrányba keveredett úszó

– Sajnáljuk, hogy befeketítette a klubunk nevét a fiatalember – mondta Szentkereszty Szabolcs , a Hód Úszó Sportegyesület elnöke. – Az összes felelősség az övé. Ha nem ment volna el önként, akkor is megváltunk volna tőle, a botránytól függetlenül is.Három héttel ezelőtt rendezték meg Debrecenben az országos úszóbajnokságot. Ott történt, hogy egy öltözőkabinban pornót forgattak az úszók. Egy 16 éves lány, a JövőVeola sportolója és egy 17 éves fiú – ő a Darnyi TSC-ben versenyez – szerelmi aktusát vették telefonra. A lány a sajtóértesülések szerint nem tudott arról, hogy videózzák őket. fullank.hu információi szerint a történteknek Csongrád megyei szála is van: az „ötletgazda" egy 19 éves szegedi fiatal, aki a Hód Úszóegyesület igazolt versenyzője volt. Az ő telefonjával vették fel az aktust.– A debreceni versenyen számítottunk még rá – mesélte az egyesületi elnök. – A váltóban is kellett volna úsznia, de ő másképp gondolta. Másnap, miután hazajöttek, írt egy e-mailt, hogy kiválik a klubból. Ezt az alapszabályunk szerint indoklás nélkül megtehette. Megelőzött bennünket, mert mi is így akartuk. A botrányról ezután értesültünk. Mivel már nem a mi versenyzőnk, ez az ügy már csak rá tartozik, nem ránk. Azt azonban szeretném megjegyezni, hogy ez nem egy uszodaspecifikus eset. Ez a szégyenletes történet bárhol megtörténhetett volna. A felelőtlen fiatalok viselkedése óriási sebet vágott az úszótársadalmon – tette hozzá Szentkereszty Szabolcs.