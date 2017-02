Hadat üzent Vásárhely a Heinekennek

Megírtuk: az Európai Márkahivatal decemberben a Heinekennel viaskodó romániai magyar cégnek adott igazat, ám egy román táblabíróság megtiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását. A határozat szerint a gyártónak 30 napon belül meg kell semmisítenie az összes tárgyat és eszközt. A per Magyarországon is nagy visszhangot váltott ki. Többen is úgy vélik, politikai döntés született a román bíróságon.



Hódmezővásárhelyen Bálint Gabriella képviselő szólalt fel a témában napirend előtt és a Hódmezővásárhelyen élőket bojkottra szólította fel a Heineken gyár termékeivel szemben.



A közgyűlésen részt vevő Lázár János kancelláriaminiszter azt javasolta a helyi városvezetésnek, fogalmazzon meg egy felhívást, melyben bojkottra szólítja fel a helyi polgárokat, egyúttal felkéri a vásárhelyi vendéglátósokat és kereskedőket, hogy lehetőség szerint többé ne forgalmazzák a cég termékeit.



Koszó Péter, Hódmezővásárhely alpolgármestere azt javasolta a grémiumnak, a város nyújtson segítő kezet a székely sörgyárnak. Ajánlják fel a cégnek, hogy költözzön át Vásárhelyre.