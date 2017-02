Hadat üzent Vásárhely a Heinekennek, elfogadták a város költségvetését

Szigorú, takarékos, konzervatív költségvetésnek nevezte Vásárhely büdzséjét a pénteki közgyűlésen Lázár János országgyűlési képviselő és Hegedűs Zoltán alpolgármester. A számokat, tendenciákat Végh Ibolya aljegyző ismertette: a főösszeg 18 milliárd forint, ami kiegészül 1 milliárdos, működésre fordítható hitellel. Ebben az évben a működéssel szemben már fejlesztésre áldozhatnak többet, több mint 10 milliárd forintot – hangzott el. A város adóbevétele jelenleg 3,7 milliárd forint. A tervezetet 11 igennel, 2 nem és 1 tartózkodás mellett fogadták el. A közgyűlés a polgármester és az alpolgármesterek illetményéről is döntött, Almási István 997 ezer 200, Hegedűs Zoltán és Kószó Péter 797 ezer 800 forintra számíthat január 1-jétől havonta, és ehhez jön még költségtérítésként 149 ezer 580, illetve 119 ezer 600 forint.Lázár János azt tudakolta: van-e arra elképzelés, mi épül a Zrínyi utca 12–14. szám alatti lebontott társasház helyén. Ő mélygarázst és a felszíni terület értékesítését javasolta. Felmerült irodaház építése, mondta erre Almási István polgármester. Lázár hozzátette: meg kell vizsgálni, mennyi parkolóhelyre lenne igény a belvárosban, illetve milyen a kórház autós forgalma.Szóba került egy új, a mai kor követelményeinek mindenben megfelelő városi könyvtár építése. A jelenlegi az Andrássy úton található. Helyszínként a Zrínyi utcai társasház megüresedett helye, valamint a Református Ótemplom és a Sarokház előtti tér került szóba.Megírtuk: az Európai Márkahivatal decemberben a Heinekennel viaskodó romániai magyar cégnek adott igazat, ám egy román táblabíróság megtiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását. A határozat szerint a gyártónak 30 napon belül meg kell semmisítenie az összes tárgyat és eszközt. A per Magyarországon is nagy visszhangot váltott ki. Többen is úgy vélik, politikai döntés született a román bíróságon.Hódmezővásárhelyen Bálint Gabriella képviselő szólalt fel a témában napirend előtt és a Hódmezővásárhelyen élőket bojkottra szólította fel a Heineken gyár termékeivel szemben.A közgyűlésen részt vevő Lázár János kancelláriaminiszter azt javasolta a helyi városvezetésnek, fogalmazzon meg egy felhívást, melyben bojkottra szólítja fel a helyi polgárokat, egyúttal felkéri a vásárhelyi vendéglátósokat és kereskedőket, hogy lehetőség szerint többé ne forgalmazzák a cég termékeit.Koszó Péter, Hódmezővásárhely alpolgármestere azt javasolta a grémiumnak, a város nyújtson segítő kezet a székely sörgyárnak. Ajánlják fel a cégnek, hogy költözzön át Vásárhelyre.Az Igazi Csíki Sör gyártóját a Heineken Románia perelte be, mert álláspontja szerint a sör gyártója eltulajdonította a cég szellemi tulajdonát. A bíróságnak azt kellett mérlegelnie, hogy egy termék román megnevezésének jogi védelme kiterjed-e a termék köznyelvben használt magyar megnevezésére is.A holland multinacionális cég 2003 óta rendelkezik a Csíkszerdában gyártott Ciuc premium (Csíki prémium) sörmárkával, amelyet az erdélyi magyarok csíki sörként emlegetnek. 2014 novemberében azonban megjelent a piacon a Csíki Sör Manufaktúra terméke, az Igazi Csíki Sör, amely számára a gyártó Lixid Project Kft. szerzett romániai és európai jogi védelmet. A marosvásárhelyi táblabíróság január 27-ei ítéletében jogerősen betiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását. A Jobbik a Heineken-termékekkel szembeni bojkottra kérte az embereket a román védjegyvita miatt. A Heineken Hungária Zrt. üzemi tanácsa erre reagálva mérlegelésre kért mindenki, a bojkottot kiváltó esemény ugyanis szerintük teljesen független a magyarországi vállalattól, annak mintegy ötszáz dolgozójától, a több ezer hazai vendéglátós és bolti partnerétől, beszállítóitól.