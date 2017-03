Hajszárítóval lassítottuk Székkutason a forgalmat

Kátyút ábrázoló matrica



Bejárta az internetet, hogy Amerikában hogyan próbálták megregulázni a gyorshajtókat. Az úttestre 3D-s, időjárásálló fóliát fektettek, ami kátyút ábrázolt. A matrica messziről látszott. Elérte célját. Mindenki lassított. Később kiderült, ez csupán egy lengéscsillapítót forgalmazó cég reklámja, amit végül betiltottak, mert fennállt a veszélye, hogy valaki hirtelen fékez, ha meglátja.

Temetőnk van. Kórházunk nincs.



Sok mindennel próbálkoznak Magyarországon a települések, hogy megmentsék lakosságukat a közlekedési balesettől. Van, ahol napelemes tábla villan fel, ha egy járművezető túllépi az 50-et. Hódmezővásárhelyen, az elkerülő út építéséhez használt depóknál például „Lassíts! Az én apukám is itt dolgozik!" felirattal próbálják elérni, hogy komolyan vegyék a 60-as, 40-es sebességkorlátozást. Az interneten láttunk már olyan táblát is, amelyen ez áll: „Üdvözöljük városunkban! Temetőnk van. Kórházunk nincs."

– Hopp, hopp! Ez az autó már nem is lassít, szinte gurul, mindjárt megáll! – kommentálta a történéseket Kis Albert székkutasi lakos. Őt és ismerősét, Szabó Istvánt kértük meg, hogy legyenek segítségünkre egy közlekedési tesztnél. Megnéztük, hogy ami a skótoknál bevált, működik-e Székkutason. Egy skót kisfaluban, Hopemanban ugyanis hasonló a helyzet, mint Székkutason: ott is szinte lassítás nélkül robognak át az autók a településen. Ők vetették be a gyorshajtók ellen a hajszárítós csodafegyvert, amely messziről olyan, mint egy kézi traffipax.Székkutason a gyalogosoknak szinte életveszélyes az út túloldalára átmenni. Nincs olyan év, hogy valaki ne halna meg balesetben. Legutóbb karácsony előtt ütöttek el egy helyi lakost a zebrán, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy januárban elhunyt.Amíg Kis Albert hajszárítót tartott a kezében, Szabó Istvánnal figyeltük a forgalmat. A főút felújításakor a település mindkét végén forgalomlassító bordákat épített a kivitelező. Ám ezek sem jelentenek akadályt a gyorshajtóknak.A többség úgy látszik, csak a büntetéstől tart. – Albert láttán lassítanak! Ahogy mellé érnek, persze látják, hogy csak egy hajszárítót tart a kezében. Volt, aki mosolygott is – mondta Szabó István.– A rendőrség, amit lehet, megteszi. Gyakran áll a traffipax településünk határában – mondta Szél István, Székkutas polgármestere. – Aki ott lassít, hogy ne kelljen büntetést fizetnie, lehet, hogy a település közepén, ahol már nem látja a sebességmérő, ismét gyorsít. Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy táblákkal hívjuk fel a közlekedők figyelmét a sebességhatár betartására – mondta a polgármester.Néhány héten belül 4 nagy méretű táblát helyeznek ki Székkutason. Kettőn, a település mindkét végén baleseti helyszínelést látnak majd a járművezetők. A sportcentrumnál lévő zebránál pedig családot ábrázoló tábla hívja majd fel a járművezetők figyelmét a lassításra. Hogy hatásos lesz-e, még nem tudják, de remélik, hogy tudnak vele hatni a gyorshajtók érzelmeire.A skótok hajszárítós módszere is csak rövid ideig lenne hatásos. A székkutasi Csongrádi Attila szerint lehet, hogy a táblák miatt sem lassít majd mindenki. – Szerintem itt egyedül az használna, ha a falu mindkét végén rendőr állna, és nemcsak fényképeznének, hanem úgy, mint régen, néhány méterrel arrébb meg is állítanák a sofőröket. Fejmosás is kellene a büntetés mellé. Talán akkor mindenki csak annyival menne, amennyivel szabad – mondta a férfi.