Nem kell kérvény, hivatalból jár a fél százalék



Január 1-jétől a 0,5 százalékos nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási hatóság hivatalból állapítja meg – erősítette meg lapunk érdeklődésére az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. Az a változás célja, hogy levegyék a terhet a nyugdíjasok válláról. Mivel a kereseti adatok csak a második félévben kerülnek be a nyugdíjintézet adatbázisába, így a fél százalékot szeptember 30-áig fizetik ki, visszamenőleg.

Hajtanak a nyugdíjasok is, mert kell a pénz Berta Bálint Fotó: Kovács Erika

– Az egyik gyermekünknek most segítségre van szüksége. Ez a nyugdíjból nem menne. De nem csak a pénz miatt folytatom a munkát – mondta Müller Ferenc , aki egy alkatrészgyártó cégnél műszakvezető.– A verkli is hiányozna. Már 50 éve dolgozom – tudtuk meg a 65 éves, hódmezővásárhelyi férfitól. Hozzátette, amíg az egészsége engedi, és amíg szükség van a munkájára, biztosan nem hagyja abba.Lengyel Antal nemrég ünnepelte a 66. születésnapját. Egy cégnél fizikai dolgozó, de ha kell, anyagbeszerző, és más feladatokat is ellát.– Egyedül élek. A nyugdíjam a rezsire és a megélhetésre elég lenne – ha nagyon meghúznám magam. De a nyugdíjas kor nem erről kellene, hogy szóljon. Emellett a gyermekeimet is szeretném segíteni. Ha elegendő nyugdíjat kapnék, munka helyett inkább utazgatnék. Régebben bejártam egész Kelet-Európát. A minap Ferihegyre vitt a munka. Eszembe jutottak a régi idők. Jó lenne megint világot látni.

– A környezetemben elég sok nyugdíjas dolgozik hivatalosan, vagy csak félhivatalosan – erősítette meg lapunk érdeklődésére Oskovics György , a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjasok Szövetsége elnöke, aki maga is dolgozik. Egy szociális szövetkezetet vezet. – Akinek kevés a nyugdíja, keresi a lehetőséget, hogy pluszpénzhez jusson. Vannak, akik azért vállalnak munkát, mert több évtized után nem tudják csak úgy letenni a lantot.Azok a nyugdíjasok, akik dolgoznak, fél százalék nyugdíjemelést igényelhettek, idéntől ez automatikusan jár. Most azzal szembesültek, ezt a havi pár száz forintot csak jó háromnegyed éves késéssel kapják meg. Nem örülnek a csúszásnak, ami jár, az időben járjon – mondják. Szerintük kérdés, megérik-e egyáltalán, mire kiküldik. Az adóhatóság megbírságolná őket, ha nem fizetnék be az adót vagy a járulékot időben, ezért az állam se késsen a ő pénzükkel. Erről beszélt lapunknak Berta Bálint 70 éves vállalkozó is.

– A törvény mindenkire egyformán érvényes. Elvileg. Az állam bezzeg nem fizet majd nekünk kamatot a késlekedő kifizetésre! – mondta a vásárhelyi férfi.A nyugdíjasok munkafrontján a napokban más is felkavarta az állóvizet. Két kormánypárti politikus törvényjavaslatot nyújtott be a nyugdíjas-szövetkezetek létrehozásáról. Véleményük szerint ez duplán is jó lenne. Enyhítenék a munkaerőgondokat, a dolgozni akaró nyugdíjasok pedig pénzhez jutnának. Szakszervezeti vezetők szerint ez elképesztő ötlet. Oskovics György viszont úgy véli, van benne fantázia. – Az ebben a formában munkát vállaló nyugdíjasoknak nem kellene járulékot fizetniük. Meglátjuk, hogyan forrja ki magát, hiszen még csak tervezet – mondta.