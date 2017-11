Hárman-négyen szállnak föl naponta a helyi járatra, mégis jobb közlekedést szeretnének

A kiskertes övezetbe sok család költözött ki az utóbbi években. De tömegközlekedéssel a terület – az említett objektív ok miatt – nem érhető el, ráadásul a Dél-alföldi Közlekedési Központ (DAKK) Zrt. kicsit visszafejleszette a vásárhelyi helyi járatokat.

– Kishomok keskeny utcáin még két személyautó is alig fér el egymás mellett, menetrend szerinti buszjáratokat ilyen helyre nem lehet indítani – mondta érdeklődésünkre a kishomoki közlekedésről Benkő Zsolt (Fidesz–KDNP), Hódmezővásárhely külterületi önkormányzati képviselője.Jelenleg az autón, motoron és kerékpáron kívül a helyközi és a Kishomokhoz közeli Nagy András János utca végénél lévő fordulónál a helyi járatos buszokkal érhetik el az ott lakók a város többi részét.A városon belül is 2 óránként közlekednek a legnagyobb sűrűséggel – sorolta Benkő. Nehezíti a helyzetet, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. legutóbbi hivatalos közlése szerint Új-Kishomokon, a Bordás utcánál – ott szerették volna helyiek – nem áll majd meg a 2020-tól járó tramtrain, a villamosvasút.A kishomokiak megállója a Népkert lesz – ezt Lázár János országgyűlési képviselő, kancelláriaminiszter is kijelentette egy korábbi közgyűlésen.

Egyébként általában jobb módú, egy-két autóval rendelkező családok költöztek a kertvárosi övezetbe. Ők azzal oldják meg a közlekedést, a biciklisek pedig nemrég felújított kerékpárutakon juthatnak a városba – mondta Benkő Zsolt.

Kishomok mostohagyerek

– A statisztika nem támasztja alá a kishomokiak közlekedési igényeit, vagyis azok nem valósak. A településrészhez közeli Nagy András János utcai fordulónál napi átlagban hárman-négyen szállnak fel a helyi járatos buszra.Hozzátette: ahhoz, hogy a településen belül járdákat, szélesebb, tömegközlekedésre alkalmas utakat alakíthassanak ki, minden út menti telekből kisajátításra lenne szükség, legalább 1–1,5 méter szélességben.Bonyolítja a helyzetet, hogy többen az út mellé építették kerítésüket, azokat le kellene bontani. A munka komoly költséggel járna – jelenleg meg sem becsülhető az összeg nagysága –, és a beruházáshoz pályázati forrást is mindenképpen találni kellene. – Akkor, évtizedekkel ezelőtt kellett volna az utcákat szélesíteni, mikor egyre többen költöztek Kishomokra – vélekedett a képviselő.A kérdőívet, amelyen azt kérték, Kishomoknál is álljon meg a tramtrain, 750 család képviseletében írták alá, ami legalább 1500-1600 embert érint – hangzott el a Jobbik országgyűlésiképviselő-jelöltje, Kiss Attila által tartott fórumon, amelyen mintegy 15-en vettek részt.Az iskolabuszigény is újra felvetődött. A minőségibb közlekedés jobban bekapcsolná Kishomokot a városi vérkeringésbe, és növelné az ott lakók komfortérzetét – mondták többen. „A kishomokiak mostohagyerekek, nincs képviselőjük" – Benkő Zsoltra utaltak –, csak papíron. A Jobbik megígérte: a helyiek ügyeit képviseli a közgyűlésben, napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal.