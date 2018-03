Hárman távoznak a vásárhelyi városházáról

Erről az új polgármester, Márki-Zay Péter (független) Facebook-bejegyzésben, egy posztjában számolt be kedden, illetve a város honlapján lévő álláshirdetés árulkodott.



„Egy hete lemondott a két fideszes alpolgármester, akiket hiába marasztaltam. A tegnapi napon (hétfőn – a szerk.) két vezető beosztású munkatársammal egyeztünk meg, hogy a jövőben nem egy csapatban munkálkodunk. A polgármesteri kabinetiroda vezetője még 10 napig segíti a munkánkat, Végh Ibolya aljegyző asszony pedig máris befejezte sokéves áldozatos munkáját a városházán. Tisztelem, hogy kitartottak elkötelezettségük mellett, akkor is, ha ez ellehetetlenítette, hogy együtt dolgozzunk a város fellendítésén" – írta Márki-Zay Péter tegnap, a reggeli órákban Facebook-oldalán.



A város hivatalos honlapján már álláshirdetés is olvasható: abból kiderül, új sajtóreferenst is keres az önkormányzat, amelyre március 19-éig lehet pályázni, és amelyről várhatóan április 15-én döntenek.