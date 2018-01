Hármas bociikrek születtek Vásárhelyen - emberből és állatból is több az iker Kéktón

Hámas bociikrek születtek Kucsora Istvánék hódmezővásárhelyi, kéktói családi gazdaságában.



– Bár a kettes ikerszületés is ritka, a mi szarvasmarha-tenyészetünkben az évi körülbelül 60 ellésből 10-12 alkalommal fordul elő. Hármas ikreknek viszont csak most örülhettünk először – mesélte Kucsora István.



A gazda elmondta, nem tudják, mi a titka annak, hogy náluk ilyen sok az ikerellés. A teheneket komfortos körülmények között tartják. Ilyenkor télen a karámban a szalmadombon töltik az idő nagy részét. Az ivóvizüket 200 méter mélyből nyerik. Lúgos víz, a pH-értéke 7,4 és 8,2 között mozog. Nyáron, a legelőn sokféle gyógynövényt is esznek. Imádják a csipkebogyóbokrokat. Nemcsak a termést, hanem a levelet is. Lehet, hogy abban rejlik a titok.



A családi gazdaság vezetője arról is beszélt, hogy a lovaknál még ritkább, hogy ikreik legyenek. A kéktói ménesben azonban évi 2-3 alkalommal előfordul, hogy két csikót hoz világra a kanca.



– A feleségemmel beszéltünk már arról is, hogy itt, Kéktón, több ember ikerpárról is tudunk. Valami csak lehet a pusztai levegőben – jegyezte meg mosolyogva.



A bocitrió hatnapos. Apjuk Guriga, anyjuk pedig 40-es Csavar, aki ellés előtt úgy nézett ki, mintha két hordó lenne az oldalán.



A kisbocik nemét még nem tudták megnézni. A legnagyobb egyébként normál méretű, a középső kicsi, a harmadik pedig nagyon picike, de mindannyian egészségesek. Sokat szopnak és alszanak. Csavarnak annyi teje van, hogy a három boci mellett még fejni is kell.



Pihengetnek a hármas ikrek. Fotó: Kucsora Zsófi