Három és fél évre ítélték a volt mindszenti jegyzőt

– A politika világában igenis farkastörvények uralkodnak. Hogy klasszikust idézzek, az ellenfeledet akkor kell megölni, amikor az első alkalom van rá. Ezt nálam nagyobb ember mondta, jelenleg ő Magyarország miniszterelnöke – utalt Orbán Viktorra H. T. mindszenti jogász védője, Ragány Zoltán perbeszédében a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság előtt tegnap. 38 éves védence, aki korábban jegyzőként is dolgozott, a júniusi tárgyaláson politikai zsarolás áldozatának vallotta magát.



A tegnapi tárgyaláson a két vádlotton kívül nem jelentek meg érintettek. A tanúk jelenléte onnantól szükségtelenné vált, hogy H. T. előzőleg elismerte bűnösségét, viszont Pásztor Anikó bírónő így is három órán át olvasta fel a tanúvallomásokat. A volt jegyző olykor csendben, fejrázással jelezte: nem él észrevétellel az elhangzottak kapcsán. Az utolsó szó jogán elnézést kért a károsultaktól, a bíróságtól, valamint az ügyészségtől, illetve a családjától. Azt mondta, reméli, hasznos tagja lehet a társadalomnak a későbbiekben, a tartozást pedig az utolsó fillérig visszafizeti.



A vásárhelyi ügyészség 7 év letöltendő börtönbüntetést kért. A bíróság első fokon három és fél évre ítélte folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalásért, sikkasztásért és okirat-hamisításért. Emellett három év közügyektől eltiltást, 3 millió 636 ezer forint vagyonelkobzást szabott ki a bíróság, továbbá összesen 3 millió 200 ezer forint kifizetésére ítélte a károsultak számára – ehhez hozzátartozik még 6 millió forint kifizetése a másodrendű vádlottal közösen.



Előbbit H. T. ügyvédje mosolygással és bólogatással nyugtázta a bírói indoklás ismertetése közben. Perbeszé-

dében ugyanis azzal érvelt Ragány az enyhébb büntetésért, hogy védence 2013 decembere óta nem követett el bűncselekményt, illetve elismerte bűnösségét. – Nem a társadalom legnagyobb ellensége – mondta az ügyvéd.

Az ügyészség és a bíróság egyaránt súlyosbító körülménynek tekintette, hogy az elsőrendű vádlott visszaélt a korábbi posztjával járó bizalommal, illetve hogy az adósságát azért fizette ki apránként, hogy újabb kölcsönt kérhessen. Szintén súlyosbító körülménynek találták, hogy egy vak károsulttól is több százezer forintot csalt ki az egykori jegyző.



A döntés ellen vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, így az egyelőre nem jogerős.