Három évig álláskereső és közmunkás volt: a Fidesz azzal vádolja Szabó Pált, visszaélt képviselői befolyásával

– Megdöbbentett a Fidesz közleménye. Igaztalanul vádolnak – mondta Szabó Pál vásárhelyi önkormányzati képviselő. A Fidesz-közlemény a képviselőről megjelent cikkekre, azok lakossági visszhangjára utal, mert felháborította a polgárokat, „hogy a Jobbik színeiben a közgyűlésbe került, de mára független Szabó Pál havonta 20 ezer forintért kap az önkormányzattól egy közel 70 négyzetméteres lakást a Kertvárosban". Azt is megemlítik, hogy a megemelt lakbért nem fizette, és a felajánlott kisebb ingatlanokat azzal utasította vissza, sok a könyve.



A közlemény szerint a Fidesz helyi szervezete egyetért a felháborodott vásárhelyiekkel. Megemlítik, hogy Szabó Pál tudományos munkatársi fizetése és képviselői tiszteletdíja együtt meghaladja a 350 ezer forintot, „mégis, havi 20 ezer forintért kap a várostól tágas lakást, míg sok rászoruló, gyermekeket nevelő család, vagy egyedülálló szülő csak reménykedik ebben". Felszólították Szabót, tisztázza: jogosult-e még mindig a kedvezményes lakbérre, felhasználta-e képviselői befolyását, hogy kedvezményes árú önkormányzati bérlakáshoz jusson. A közlemény kijelenti: ha valóban nem fizette meg az emelt lakásbérleti díjat, akkor a különbözetet visszamenőlegesen térítse meg, és adja vissza a bérleményt.



– A könyvek és a bútorok mellett a kerékpárom az egyetlen vagyonom, azzal járok a közgyűlésekre is – mondta Szabó Pál. Kijelentette: 2013 októberében költözött a társasházba, így a lakás megszerzésére nem használhatta képviselői befolyását, mivel a közgyűlésbe csak 2014-ben került be. Elmondta, 2014. június végén megszűnt az állása a szegedi egyetem bölcsészkarán, így több mint 3 évig regisztrált álláskereső volt. Közben féléves és éves hosszabbításokkal szellemi közfoglalkoztatottként dolgozott a megyeszékhelyen 64 ezer 910 forintos havi nettóért.Ez gyarapodott 2014 novemberétől a képviselői tiszteletdíjjal, ami akkor nettó 64 ezer forint volt. – A lakbért 2017 tavaszán növelték majdnem a duplájára. Ekkor még 125 ezer volt a havi összes keresetem, ezért kérelemmel fordultam az önkormányzathoz, amit a néhai Almási István polgármester jóindulatúan támogatott. Megadták a lakbérkedvezményt, nem a képviselőségem miatt, hanem mert rászorultam, illetve a város lakásrendeletének köszönhetően – fejtette ki.



Szabó Pál 2017. november 1-jétől tudományos munkatársként dolgozik az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán. Ezzel nőtt havi illetménye nettó 255 ezer 200 forintra, amelyből 184 ezer az egyetemi fizetése, 71 ezer 200 a képviselői tiszteletdíja.



– Amennyiben a Fidesz igényt tart a lakbérkülönbözetre, azt ne közleményben üzengetve tegye, hanem a bíróságon keresztül érvényesítse. A bérlakást nem adom vissza, mert szeretném megvásárolni. A pár hónapja betöltött egyetemi állásnak köszönhetően ugyanis talán már hitelképesnek számítok majd a pénzintézeteknél – tette hozzá Szabó Pál.