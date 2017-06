Három halott, öt sérült: Opel és Peugeut ütközött frontálisan Vásárhely és Székkutas között

Tragédia a 47-esen. Fotó: Kuklis István

A balesetben egy Opel és egy Peugeut típusú személygépkocsi ütközött frontálisan a 47-es főúton. Az Opelban utazó három személy közül mindenki a helyszínen életét vesztette. A Peugeut öt utasa közül mindenkit kórházba szállítottak. Állapotukról később kapunk felvilágosítás.Az érintett útszakasz továbbra is le van zárva és ez a helyszínelés idejére így is marad.Háromra emelkedett a 47-es főúton, Hódmezővásárhely és Kútvölgy között történt baleset halálos áldozatainak száma. Korábban ezen az útszakaszon két gépkocsi ütközött össze frontálisan. Az egyik kocsi három utasa közül a mentők megállapítása szerint ketten meghaltak, a harmadik utas újraélesztését megkezdték, de a sérült elhunyt. A másik jármű egyik utasa súlyosan, további négy utas pedig könnyebben sérült meg. A hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók utóbbi járműből feszítővágóval szabadították ki a súlyos sérültet. Az érintett útszakaszon továbbra is fennáll a teljes útlezárás.

A rendőrség a helyszínelés és műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárta. Kerülni Kútvölgy felé lehet.Amint megtudunk pontosabb információkat, frissítjük a cikkünket!