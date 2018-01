Háromezer hősi halottra emlékeznek Vásárhelyen: március 14-én avatják az első világháborús kegyhelyet

– A legdrágábbat, az életét áldozta több mint háromezer vásárhelyi az első világháború harcterein. A Pásztor János alkotta huszárszobor, emlékmű készülő bővítésén mindegyikük nevét feltüntetjük – mondta Hegedűs Zoltán alpolgármester a helyszínen, a Kossuth téren tartott bejáráson.Hozzátette, ütemterv szerint halad a kivitelező: a térburkoló gránitlapokat már majdnem mindet kicserélték, és elkezdték a neveket tartalmazó patinásodó, időtálló corten acéllemezek kihelyezését, amelyekbe lézerrel „írtak". A munkát február végére fejezik be, az átadás, avatás nemzeti ünnepünk előestéjén, március 14-én lesz. Az ünnepségen a tervek szerint részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is.– A Kossuth tér nemcsak a város főtere lesz nemsokára, hanem kegyeleti hely is, ahol több mint háromezer vásárhelyi hősi halottunkra emlékezhetünk – közölte Kószó Péter alpolgármester, az első világháborús emlékbizottság elnöke. Arról is szólt: az országot nagy ember- és területi veszteség érte a 100 éve zajlott világégés, valamint az azt követő trianoni békediktátum során. Vásárhely és környéke létszámarányosan több katonát állított ki, mint az ország más részei.Lázár János országgyűlési képviselő, kancelláriaminiszter ötlete alapján a bővítésre 2016-ban kiírt pályázatra 39 pályamű érkezett. A szakmai zsűri Szilágyi Balázs szombathelyi építészét ítélte a legjobbnak. Azt valósítják most meg, az arra sétálók megnézhetik, milyen lesz márciusra.A corten acélon látható neveket egymástól a Mária Terézia-rend keresztje választja el. A névsort sötétedés után – ekkor lesz igazán impozáns és egyben megható – az alatta elhelyezett vízálló, fehér fényű 12 voltos LED-szalagokkal világítják meg. A körülötte lévő padokra pedig rágravírozzák az első világháborús csatatereket, helyszíneket, ezzel is adózva a hősi halottak emlékének.Az elhunytak nevei a patinásodó, időtálló corten acélba vágva. Fotó: Imre Péter