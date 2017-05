Háromnapos marad az állattenyésztési vásár, de még tárgyalnak a vasárnap visszahozataláról

– A kiállításról pontos számok nincsenek, sőt, hivatalosnak nevezhető megközelítő értékek sem. Saját becslés szerint idén is 50-60 ezren voltak kíváncsiak az állattenyésztési és mezőgazda napokra – mondta a rendezvényért felelős Fekete Balázs , a házigazda Hód-Mezőgazda Zrt. állattenyésztési igazgatója. Tavaly 4 nap alatt sem fordultak meg többen. Élmény volt látni – tette még hozzá –, hogy az esővel is dacoltak az emberek, és sok volt a gyerek.A kollégákkal folytatott beszélgetésekből leszűrték: a kiállítás 3 napos marad. – A gazdálkodók sem maradhatnak 4 napig távol, otthon várja őket a napi munka – közölte Fekete Balázs, aki ezt tenyésztőként is tapasztalhatta: a Furioso-North Star lovaknál, a kancák első csoportjában Tréfás nevű lovával első lett.– Az időtartam biztos, hogy melyik három nap legyen, az még nem. Többen, főleg a gépesek mondták, de tenyésztők is, hogy a csütörtök erősebb volt üzleti szempontból, mint a péntek. Ha azt meghagyjuk, akkor az idén először hiányzó vasárnap nem kerülhet vissza a programba. De ez még csak spekuláció, májusban mindenképpen döntünk erről, valamint a jubileumi, 25. rendezvény időpontjáról is – vázolta a helyzetet az állattenyésztési igazgató.Az idei eseményen a Csongrád megyei tenyésztők szép sikereket értek el . A juh- és kecsketenyésztésben nagydíjas vásárhelyi Vad Andreán kívül 9 első, valamint 5-5 második és harmadik hely jutott a megyei gazdáknak.