Használt sínekből is épül a tramtrain

A kis sugarú ívekben, a Tisza-hídon és a hódmezővásárhelyi városi szakaszon viszont új síneket fektetnek le. A keresztaljak és a sínerősítések mindenütt újak lesznek. Az Ebes–Püspökladány vonal bontott sínjeit a tramtrainen kívül a Mezőzombor–Sátoraljaújhely közötti vonal felújításánál is használják majd.

– Az Ebes–Püspökladány és a Kelenföld–Százhalombatta vasútvonal bontott sínjeit használjuk fel az újonnan épülő tramtrain második vágányához – tudtuk meg Kiss Boglárkától, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. sajtószóvivőjétől. Az említett két vonalszakasz az úgynevezett nemzetközi közlekedési folyosó része. Terhelésük, forgalmuk lényegesen nagyobb, mint amilyen a tramtrainé lesz.– A Püspökladány–Ebes vonalat 160 kilométer per órás sebességre tesszük alkalmassá. Az onnan felszabaduló sínek a felújítás után teherbírásban és minőségben is megfelelők lesznek arra, hogy új helyükön a maximum 100 kilométer per órás sebességű közlekedés feltételeit biztosítsák – ismertette Kiss Boglárka.– Ezt a megoldást több helyszínen is sikerrel alkalmazták a kivitelezők. Használt síneket építettek be a Fonyód–Kaposvár közötti szakasz korszerűsítésénél is – tette hozzá Kiss Boglárka. A tramtrain és a többi beruházás esetében már az előkészítés során is a bontott sínek újrahasznosításával számolt a NIF Zrt., mivel a 80-100 kilométer per órás sebességgel járható mellékvonalaknál ezek az anyagok hosszú távon megfelelők, és költségtakarékos megoldást jelentenek.