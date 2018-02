Hegedűs: Hazug emberrel nem vitázom

Kószó Péter alpolgármester elmondta, ez 11 ezer embert érint a városban. A posta napi 1000-1200 címre kézbesíti az utalványokat. Aki otthon bármilyen okból nem tudja átvenni a levelet, március 8-áig a postán veheti fel.

– A rendszerváltozás óta először fordult elő, hogy 416 millió forint tartalékkal fogadtuk el a város költségvetését – mondta a hétfőn megtartott sajtótájékoztatón Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely alpolgármestere. Hozzátette: ez a keret teszi azt is lehetővé, hogy az idősek megbecsülése jegyében minden nyugdíjas korú hódmezővásárhelyi lakosnak 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt ajándékozzanak.Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, országgyűlési képviselő hangsúlyozta, az időközi polgármester-választás tétje, hogy Hódmezővásárhely nyertes város lesz vagy vesztes. – Akkor lesz nyertes, ha Hegedűs Zoltánnak szavaznak bizalmat a választók. Mivel az áprilisi országgyűlésiképviselő-választás is közel van, az időközi polgármester-választás eredményének üzenete lesz – vélekedett.Lázár János arról is beszélt, hogy Hódmezővásárhelyen átlagosan 100-105 ezer forint a nyugdíj összege. – Éppen ezért senki ne sajnálja a nyugdíjasoktól a 10 ezer forintos utalványt. Azt kérem, mindenki tartsa vissza magát, és ne sértse meg a hódmezővásárhelyi nyugdíjasokat azzal, hogy azt állítja, a 10 ezer forintos utalvánnyal szavazatot lehet tőlük venni. – Hódmezővásárhelyen hagyománya van annak, hogy valakik szórólapokkal gyűlöletkampányt folytatnak, ezt tették annak idején Rapcsák Andrással is – emlékeztetett.A hétvégén egy vásárhelyi hirdetési újságban megjelent, hogy Márki-Zay Péter független polgármesterjelölt élőben közvetítendő vitára hívja ki Hegedűs Zoltánt, a Fidesz polgármesterjelöltjét.