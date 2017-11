Hegedűs Zoltán az ideiglenes polgármester Hódmezővásárhelyen - Húsz napon belül kiírják az időközi választást

Mécsesek

A városháza dísztermében Almási István fényképe és égő gyertya fogadta a belépőt. Az aulában is ott van a fényképe, és mécsesek égnek körülötte. A hivatalba érkezők közül a polgármesterre emlékezve bárki meggyújthat egy mécsest az odakészítettek közül.

Hegedűs Zoltán (Fidesz–KDNP) alpolgármester polgármesteri jogkörrel irányítja Hódmezővásárhelyt az időközi választásig, amelyet Almási István halála miatt kell kiírnia a helyi választási bizottságnak, 20 napon belül – jelentette be Korsós Ágnes címzetes főjegyző a tegnapi rendkívüli közgyűlésen, amelyen Lázár János országgyűlési képviselő, kancelláriaminiszter is részt vett. Azt is közölte: a polgármester hétfőn, hajnali 4 óra 20 perckor hunyt el, tüdőgyulladás okozta betegségben.Hegedűs még a bejelentés előtt elmondta: mély megrendüléssel értesültek a halálhírről. – Hálás vagyok, hogy vele dolgozhattam, és atyai jóbarátomnak tekinthettem – tette hozzá. Kószó Péter alpolgármester rövid, megható búcsúztatót tartott. – Vannak fájdalmak, amelyekre nincs kifejező emberi szó, főleg, mikor a derű, a jókedv, a szerethetőség emberének távozásáról kell szólni. Csöndesen és váratlanul átölelte Isten, aki nagyon szerette: művészi tehetséggel és nagy, szerető családdal ajándékozta meg. Mély és igaz keresztény hitben tért meg Teremtőjéhez. Halála nemcsak a családnak, az egész városnak, a közösségnek nagy, pótolhatatlan veszteség – mondta Kószó Péter. Indítványára a közgyűlés egyperces néma csenddel, főhajtással emlékezett Almási Istvánra.