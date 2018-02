Hegedűs Zoltánt választotta frakcióvezetőnek a Fidesz

A két volt vásárhelyi alpolgármester, Kószó Péter és Hegedűs Zoltán. Fotó: Imre Péter.

– Élvezem az életet, üres a naptáram, és a család – orvosi javaslatra – hízókúrára fogott, mert a kampány végéig 2 kilót fogytam. Hamar visszaszedem – árulta el a farmerban, dzsekiben, baseballsapkában a mai sajtóbeszélgetésre érkező Hegedűs Zoltán, Vásárhely volt alpolgármestere, aki a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje volt a vasárnapi voksoláson.– Kényelmes, kicsit már hiányzott – tette hozzá. Hasonlóan laza öltözetben jelent meg Kószó Péter , aki 24 éve közgyűlési tag, és március 1-jével mondott le az alpolgármesterségről, amely tisztséget 16 éven keresztül töltötte be. Számítása szerint 1 millió döntéshozatalban vett részt. Hegedűs már hétfőtől szabad. Egyéniben megválasztott képviselőként dolgoznak tovább.– Az elvégzett városépítő munkára büszkék lehetünk – mondta Hegedűs, és sorolta a milliárdos vagy afölötti beruházásokat. Azzal folytatta: Vásárhelyen erős a demokrácia, amit a választási eredmény is bizonyít. Megköszönte a rá szavazó közel 9500 embernek a bizalmat, amit képviselőtársaival igyekeznek megszolgálni. Kószó ehhez annyit fűzött hozzá, „a választás mindig a demokrácia ünnepe, akkor is, ha nyer, és akkor is, ha veszít az ember". – Nem éreztük, hogy autokrácia, diktatúra lett volna a városban, az ajtóm mindig mindenki előtt nyitva állt – mondta még Kószó Péter.

Szerződések a honlapon

– Képviselőtársaimmal úgy döntöttünk, mind a négy ellenzéki képviselőt támogatjuk abban, hogy alpolgármester legyen, és ilyen minőségben segítse Márki-Zay Péter munkáját – közölte Hegedűs Zoltán, akit a Fidesz-frakció kedden vezetőjének választott. Mindketten elmondták: a város fejlődését szolgáló minden polgármesteri kezdeményezést, tervet támogatnak majd, készek a konstruktív együttműködésre, mert nekik továbbra is Vásárhely a legfontosabb.– Az új polgármester, Márki-Zay Péter felkért, folytassam és segítsem a munkáját, de nézeteivel nem értek egyet, és politikailag úgy korrekt, ha lemondok – indokolta döntését Kószó. – Akkor működik jól egy város, ha a polgármester és az alpolgármesterek azonos elveket vallanak, mindenben együtt tudnak dolgozni. Ezért valóban úgy korrekt, ha biztosítjuk a lehetőséget, hogy ő válassza ki a munkatársait – tette hozzá Hegedűs.A voksolást megelőző kampányról közölték, az nem Vásárhelyről szólt, és ez rányomta a bélyegét. Hegedűs megismételte vasárnapi kijelentését: a piszkos kampány győzött a tisztes munka felett. A két alpolgármester munkaviszonya megszűnt, végkielégítésként 3 havi illetmény – 1,8-1,8 millió forint – jár nekik, amit jótékony célra ajánlanak fel. Hegedűs a bölcsődéknek bútorok, eszközök, Kószó a Csodaháznak rehabilitációs eszközök vásárlására. A jövőről, hogy a politika mellett mivel foglalkoznak majd, még nem tudtak konkrétumot mondani.A beszélgetés végén Hegedűs Zoltán elmondta: a várost érintő összes szerződés megtalálható az önkormányzat honlapján. A később Elios néven működő ES Holding Zrt. által megnyert közvilágítással kapcsolatos közbeszerzés dokumentumai 2010 óta elérhetők. – Mindig a transzparens, az átlátható működésre törekedtünk. Nekünk nincs félnivalónk, vállaljuk mindenért a felelősséget – közölte.